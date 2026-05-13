Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για τις τραγικές συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν έξι ανήλικα παιδιά σε διαμέρισμα στο Περιστέρι, με τις Αρχές να περνούν χειροπέδες στους γονείς τους έπειτα από καταγγελία που κινητοποίησε την ΕΛ.ΑΣ. Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που έφτασαν στο σπίτι το βράδυ της Τρίτης, βρέθηκαν μπροστά σε εικόνες πλήρους εγκατάλειψης. Τα έξι παιδιά, ηλικίας από 3 έως 11 ετών, ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες και ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής, ενώ έφεραν εμφανή σημάδια παραμέλησης τόσο στα ρούχα όσο και στην προσωπική τους καθαριότητα.

Γείτονες περιγράφουν εικόνες εγκατάλειψης και ακραίας φτώχειας. Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, τα μέλη της οικογένειας πολλές φορές έκαναν μπάνιο σε σπίτια γειτόνων, ενώ ακόμη και οι γονείς κυκλοφορούσαν με εμφανή σημάδια αμέλειας.Μάλιστα, αντί για κουρτίνες στο παράθυρο του δωματίου είχαν τοποθετήσει μαύρες σακούλες σκουπιδιών. Ο 37χρονος πατέρας και η 33χρονη μητέρα συνελήφθησαν με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ τα παιδιά απομακρύνθηκαν άμεσα από το διαμέρισμα και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού για εξετάσεις και φροντίδα.

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννακός «Τα παιδιά ήταν σε άθλια κατάσταση. Ήταν υποσιτισμένα με έντονα σημάδια παραμέλησης».

Η καταγγελία από το Χαμόγελο του Παιδιού

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προηγηθεί δύο αναφορές προς το Το Χαμόγελο του Παιδιού για τη συγκεκριμένη οικογένεια, τον Φεβρουάριο του 2025 και τον Μάρτιο του 2026.