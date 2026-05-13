Η Δώρα Πασχαλίδου συνέχισε τις σπουδαίες εμφανίσεις της στο παρα-τζούντο, κατακτώντας την πρώτη θέση στο IBSA Judo Grand Prix που πραγματοποιήθηκε στην Αστάνα του Καζακστάν.

Η 29χρονη Ελληνίδα αθλήτρια, η οποία είχε ανέβει στο τρίτο σκαλί του βάθρου στους 2024 Summer Paralympics στην κατηγορία των -70 κιλών, επιβεβαίωσε ξανά το υψηλό επίπεδό της, φτάνοντας μέχρι το χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση της Αστάνα.

Η αθλήτρια από τον Πολύγυρο Χαλκιδικής, υπό τις οδηγίες του προπονητή της Θεόκλητου Παπαχρήστου, προσθέτει ακόμη μία σημαντική διάκριση στο πλούσιο παλμαρέ της. Το 2023 είχε στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης στην κατηγορία J1 -70κ. στο Ρότερνταμ, ενώ είχε κατακτήσει και το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2022 στο Κάλιαρι.

Λίγους μήνες πριν, η Πασχαλίδου είχε επίσης ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο Παγκόσμιο Κύπελλο παρα-τζούντο της Τιφλίδας, συνεχίζοντας τη σταθερή παρουσία της ανάμεσα στις κορυφαίες αθλήτριες του κόσμου.