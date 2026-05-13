Πλούσιο είναι το σημερινό αθλητικό πρόγραμμα, με τα μεγάλα ντέρμπι να τραβούν τα βλέμματα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ξεχωρίζει το ντέρμπι αιωνίων ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αλλά και αυτό των Δικεφάλων μεταξύ του ΠΑΟΚ με την AEK για την 5η αγωνιστική των Play-Offs της Super League.

Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια για τα Play-Offs της EuroLeague, ενώ δράση υπάρχει επίσης σε τένις, χάντμπολ και πόλο.

Ποδόσφαιρο

17:00 – Novasports 2HD

Λεβαδειακός – ΟΦΗ

17:00 – COSMOTE SPORT 2 HD

Βόλος – Άρης

19:30 – Novasports Prime

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

19:30 – COSMOTE SPORT 1 HD

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

20:00 – Novasports Start

Εσπανιόλ – Μπιλμπάο

20:00 – Novasports 1HD

Βιγιαρεάλ – Σεβίλλη

22:00 – Novasports Premier League

Μάντσεστερ Σίτι – Κρίσταλ Πάλας

22:00 – Novasports 2HD

Λάτσιο – Ίντερ

22:00 – COSMOTE SPORT 5 HD

Χαρτς – Φόλκερκ

22:00 – COSMOTE SPORT 7 HD

Μάδεργουελ – Σέλτικ

22:00 – COSMOTE SPORT 3 HD

Στόκπορτ – Στίβενεϊτζ

22:30 – Novasports 5HD

Χετάφε – Μαγιόρκα

22:30 – Novasports 1HD

Αλαβές – Μπαρτσελόνα

Μπάσκετ

17:00 – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Ολυμπιακός – Κολοσσός

19:00 – COSMOTE SPORT 4 HD

Φενέρμπαχτσε – Μπεσίκτας

22:00 – Novasports 4HD

Βαλένθια – Παναθηναϊκός

Τένις

14:00 – Novasports 6HD

WTA 1000 Ρώμης

Προημιτελικοί

16:00 – COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 Ρώμης

Προημιτελικός

20:00 – Novasports 6HD

WTA 1000 Ρώμης

Προημιτελικοί

21:30 – COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 Ρώμης

Προημιτελικός

Χάντμπολ

19:30 – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Ελλάδα – Ολλανδία

Πόλο

21:30 – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Μπρέσια – Ολυμπιακός