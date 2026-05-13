Πλούσιο είναι το σημερινό αθλητικό πρόγραμμα, με τα μεγάλα ντέρμπι να τραβούν τα βλέμματα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ξεχωρίζει το ντέρμπι αιωνίων ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αλλά και αυτό των Δικεφάλων μεταξύ του ΠΑΟΚ με την AEK για την 5η αγωνιστική των Play-Offs της Super League.
Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια για τα Play-Offs της EuroLeague, ενώ δράση υπάρχει επίσης σε τένις, χάντμπολ και πόλο.
Ποδόσφαιρο
17:00 – Novasports 2HD
Λεβαδειακός – ΟΦΗ
17:00 – COSMOTE SPORT 2 HD
Βόλος – Άρης
19:30 – Novasports Prime
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
19:30 – COSMOTE SPORT 1 HD
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
20:00 – Novasports Start
Εσπανιόλ – Μπιλμπάο
20:00 – Novasports 1HD
Βιγιαρεάλ – Σεβίλλη
22:00 – Novasports Premier League
Μάντσεστερ Σίτι – Κρίσταλ Πάλας
22:00 – Novasports 2HD
Λάτσιο – Ίντερ
22:00 – COSMOTE SPORT 5 HD
Χαρτς – Φόλκερκ
22:00 – COSMOTE SPORT 7 HD
Μάδεργουελ – Σέλτικ
22:00 – COSMOTE SPORT 3 HD
Στόκπορτ – Στίβενεϊτζ
22:30 – Novasports 5HD
Χετάφε – Μαγιόρκα
22:30 – Novasports 1HD
Αλαβές – Μπαρτσελόνα
Μπάσκετ
17:00 – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Ολυμπιακός – Κολοσσός
19:00 – COSMOTE SPORT 4 HD
Φενέρμπαχτσε – Μπεσίκτας
22:00 – Novasports 4HD
Βαλένθια – Παναθηναϊκός
Τένις
14:00 – Novasports 6HD
WTA 1000 Ρώμης
Προημιτελικοί
16:00 – COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 Ρώμης
Προημιτελικός
20:00 – Novasports 6HD
WTA 1000 Ρώμης
Προημιτελικοί
21:30 – COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 Ρώμης
Προημιτελικός
Χάντμπολ
19:30 – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Ελλάδα – Ολλανδία
Πόλο
21:30 – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Μπρέσια – Ολυμπιακός