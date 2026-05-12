Σημαντικά ματς περιλαμβάνει το «μενού» με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (12/5).

Με ελληνικό ενδιαφέρον είναι τα ματς των play out της Super League, τα Αστέρας – Πανσερραϊκός, Παναιτωλικός – ΑΕΛ Novibet και Κηφισιά – Ατρόμητος, με κοινή ώρα έναρξης στις 19:00.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/5)

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

19:00 Novasports 2HD Αστέρας-Πανσερραϊκός Super League

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός-ΑΕΛ Novibet Super League

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κηφισιά-Ατρόμητος Super League

19:25 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ανδαλουσία, SS13

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη

20:00 Novasports 1HD Θέλτα – Λεβάντε La Liga

21:00 Novasports Start Μπέτις – Έλτσε La Liga

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

21:45 COSMOTE SPORT 8 HD Ντανφέρμλιν – Πάρτικ Θιστλ Πλέι Οφ

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σαουθάμπτον – Μίντλεσμπρο Sky Bet EFL Championship

22:30 Novasports Prime Οσασούνα – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga