Έλληνας 38 ετών διώκεται στη Γερμανία για σειρά οικονομικών αδικημάτων, με τις δικαστικές αρχές της χώρας να ζητούν την έκδοσή του προκειμένου να παραπεμφθεί σε δίκη.

Σε βάρος του είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις γερμανικές αρχές, το οποίο εκτελέστηκε το τελευταίο 24ωρο με τη σύλληψή του στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Οι αρμόδιες αρχές του ομόσπονδου κρατιδίου της Βάδης – Βυρτεμβέργης τον κατηγορούν για αδικήματα που, σύμφωνα με τον ελληνικό Ποινικό Κώδικα, αντιστοιχούν σε παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, απάτη, πλαστογραφία, υπεξαίρεση και καταδολίευση δανειστών.

Οι πράξεις αυτές φέρεται να σχετίζονται με την επιχειρηματική του δραστηριότητα στη Γερμανία και να τελέστηκαν μεταξύ Ιουλίου 2017 και Ιανουαρίου 2023.

Ο 38χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, στο τμήμα εκδόσεων, όπου σύμφωνα με πληροφορίες δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να εκδοθεί στη Γερμανία. Μέχρι την απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου για το γερμανικό αίτημα, αποφασίστηκε η κράτησή του.