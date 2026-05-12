Η σήραγγα της Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως στη Νέα Ιωνία είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας από τα μέσα Ιανουαρίου, ύστερα από περιστατικά πτώσης υλικών από την οροφή της. Το γεγονός είχε προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους και στους διερχόμενους οδηγούς.

Τέσσερις μήνες μετά, οι εργασίες αποκατάστασης έχουν ξεκινήσει, μετατρέποντας την περιοχή σε ένα εκτεταμένο εργοτάξιο. Οι παρεμβάσεις είναι σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την ασφαλή και ολοκληρωμένη επαναλειτουργία του περάσματος.

Στο νέο βίντεο που παρουσιάζεται, από τον Χρήστο Παπαστεφάνου και της εταιρεία Life After Gravity, καταγράφονται από αέρος και από το έδαφος η σημερινή εικόνα της σήραγγας, οι τεχνικές παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται, καθώς και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στην περιοχή.

Τα drone πλάνα αποτυπώνουν την πρόοδο των εργασιών και δείχνουν πώς έχει αλλάξει ένα από τα σημαντικότερα σημεία διέλευσης της Νέας Ιωνίας, το οποίο είχε απασχολήσει έντονα την τοπική κοινωνία τους προηγούμενους μήνες.