Ο Μάνος Φιλιππίδης και ο Βαλάντης Σισμανίδης έγιναν δεκτοί σε πανεπιστήμια του εξωτερικού για να σπουδάσουν αστροφυσική και αστροβιολογία.

Μιλούν στα ΝΕΑ για τα πρώτα ερεθίσματα που είχαν για την ενασχόλησή τους με το διάστημα, τις διαδικασίες που πέρασαν για να γίνουν δεκτοί στα πανεπιστήμια αλλά και τους στόχους τους για το μέλλον.

Ο Μάνος αναμένεται να σπουδάσει φυσικομαθηματικά και αστροφυσική στο Ecole Polytechnique στο Παρίσι. Ο Βαλάντης έγινε δεκτός στο Nagoya University στην Ιαπωνία και θα αρχίσει σπουδές για να εξειδικευτεί στην αστροβιολογία.

«Το διάστημα ήταν μια ασχολία που είχα από πολύ μικρός, από 5-6 ετών. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάποιο συγκεκριμένο ερέθισμα, δηλαδή δεν είχα κάποιον συγγενή ή φίλο που να ήταν συνδεδεμένος με αυτόν τον κλάδο» αναφέρει ο Μάνος. «Αυτό που μου αρέσει στα μαθηματικά είναι ο τρόπος που λειτουργούν. Είναι μια γλώσσα στο μυαλό μου τα μαθηματικά. Η φυσική είναι μια επιστήμη που χρησιμοποεί την γλώσσα αυτή για για μιλήσει για τον κόσμο, σαν το Σύνταγμα που έχει μέσα τους νόμους. Με μαγεύει η ορθολογική σκέψη που έχουν».

Ο Μάνος θέλει να μάθει περισσότερα για την ιστορία του σύμπαντος και να απαντήσει σε ερωτήσεις που έχουμε όλοι στο μυαλό μας αλλά και αυτός. «Γιατί τα πράγματα λειτουργούν όπως λειτουργούν», είναι μια ερώτηση που θέλει να απαντήσει.

Ο Βαλάντης θέλησε να ασχοληθεί με την βιολογία εξαιτίας του… σκύλου του. «Ήθελα να μάθω πώς λειτουργούν οι οργανισμοί και να το προχωρήσω παραπάνω, να μάθω από πού προέρχεται η ζωή και η ζωή σε άλλους πλανήτες. Γι’ αυτό είπα να το συνδυάσω και να ασχοληθώ με την βιολογία στο διάστημα» αναφέρει.

«Η αστροβιολογία έχει δύο πτυχές: Να βρούμε ζωή σ’ άλλους πλανήτες έξω από το ηλιακό μας σύστημα κι μέσα σε φεγγάρια όπως του Κρόνου ή του Δια ή και να βρούμε απο που προέρχεται η ζωή στο δικό μας πλανήτη. Αυτό είναι το ένα κομμάτι και μετά υπάρχουν κι άλλα για το πως θα επιβιώσει η ζωή στο διάστημα» εξηγεί για το αντικείμενο των σπουδών του.

Στόχος του Βαλάντη είναι να εργαστεί σε έναν διαστημικό σταθμό και το ταξίδι του στην Ιαπωνία το βλέπει σαν την αρχή του ονείρου του. «Είναι ένα μεγάλο ταξίδι, είναι η αρχή του ταξιδιού της ζωής μου ως επιστήμονας. Είναι ένα πρώτο βήμα που θα με οδηγήσει σου όλα αυτά που σκεφτόμουν καιρό να κάνω».