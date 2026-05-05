Το Μεξικό αντιμετωπίζει μια από τις πιο ανησυχητικές περιβαλλοντικές κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών: η πρωτεύουσά του, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου, κυριολεκτικά βυθίζεται. Με πληθυσμό που ξεπερνά τα 22 εκατομμύρια κατοίκους, η πόλη χάνει ύψος με τόσο γρήγορο ρυθμό που η καθίζηση είναι πλέον ορατή ακόμη και από το διάστημα.

Σύμφωνα με στοιχεία της NASA, η πόλη βυθίζεται σχεδόν κατά 25 εκατοστά τον χρόνο, γεγονός που την κατατάσσει στις ταχύτερα «βυθιζόμενες» πόλεις παγκοσμίως. Ο γεωφυσικός Enrique Cabral από το National Autonomous University of Mexico επισημαίνει ότι το φαινόμενο προκαλεί ήδη σημαντικές ζημιές σε υποδομές όπως το μετρό, το αποχετευτικό δίκτυο, το σύστημα ύδρευσης, καθώς και σε δρόμους και κατοικίες.

Η πόλη χτισμένη πάνω σε αρχαία λίμνη

Η βασική αιτία του προβλήματος είναι ότι η πόλη έχει ανεγερθεί πάνω σε μια αρχαία λίμνη. Η εντατική άντληση υπόγειων υδάτων και η συνεχής αστική ανάπτυξη έχουν οδηγήσει στην εξάντληση του υδροφόρου ορίζοντα, προκαλώντας σταδιακή υποχώρηση του εδάφους.

Το φαινόμενο δεν είναι νέο. Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, η πόλη βυθιζόταν περίπου 5 εκατοστά ετησίως, ενώ μέχρι το 1950 ο ρυθμός είχε αυξηθεί στα 45 εκατοστά τον χρόνο.

Καθίζηση δεκάδων μέτρων και ιστορικά κτίρια σε κλίση

Σε ορισμένες περιοχές, η συνολική καθίζηση φτάνει δεκάδες μέτρα, ενώ ιστορικά κτίρια όπως ο καθεδρικός ναός της πόλης παρουσιάζουν εμφανή κλίση. Με τη βοήθεια του δορυφόρου NISAR της NASA, οι επιστήμονες παρακολουθούν πλέον την εξέλιξη του φαινομένου σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, με μετρήσεις κάθε 12 ημέρες.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι σε περιοχές όπως το αεροδρόμιο και το μνημείο Angel of Independence, το έδαφος υποχωρεί περίπου 1,9 εκατοστά τον μήνα, δηλαδή σχεδόν 25 εκατοστά ετησίως. Σε λιγότερο από έναν αιώνα, ορισμένες περιοχές έχουν βυθιστεί πάνω από 12 μέτρα, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις η καθίζηση αγγίζει τα 38 μέτρα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Καθημερινές συνέπειες για τους κατοίκους

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στην περιοχή Iztapalapa, όπου πολλά σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, με ρωγμές και καθιζήσεις. Το 2017, σημειώθηκε χαρακτηριστικό περιστατικό όταν ένα ταξί έπεσε μέσα σε ρήγμα που άνοιξε στο έδαφος, αναδεικνύοντας τις επικίνδυνες διαστάσεις του φαινομένου.

Κίνδυνος λειψυδρίας και ανάγκη για δράση

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι, πέρα από τις επιπτώσεις στις υποδομές, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος λειψυδρίας στο μέλλον, καθώς ο υδροφόρος ορίζοντας συνεχίζει να εξαντλείται. Η καλύτερη κατανόηση του φαινομένου θεωρείται το πρώτο βήμα για την αντιμετώπισή του, με στόχο τη λήψη μέτρων που θα περιορίσουν τις συνέπειες σε αυτή την τεράστια μητρόπολη