Η Bonnie Tyler νοσηλεύεται σε τεχνητό κώμα ύστερα από επιδείνωση της υγείας της στην Πορτογαλία, σύμφωνα με δημοσιεύματα της Πέμπτης.

Η 74χρονη Ουαλή τραγουδίστρια υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο στο Αλγκάρβε, μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο του Φάρο με διάτρηση εντέρου στα τέλη του περασμένου μήνα.

Όπως ανέφεραν πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης, αν και η κατάσταση της υγείας της παρέμενε σταθερή μέχρι χθες, τις τελευταίες ώρες επιδεινώθηκε σημαντικά.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Correio da Manha, η τραγουδίστρια είναι πλέον «αναίσθητη» και αναπνέει με τη βοήθεια αναπνευστήρα, ενώ έχει μεταφερθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Η ίδια πηγή σημειώνει: «Η Bonnie Tyler βρίσκεται σε τεχνητό κώμα έπειτα από αρκετές ημέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο του Φάρο, μετά από εντερική επέμβαση». Οι γιατροί που την παρακολουθούν φέρονται να δηλώνουν ότι δεν μπορούν να προβλέψουν την εξέλιξη της κατάστασής της τις επόμενες ώρες.

Η ανακοίνωση του εκπροσώπου της

Εκπρόσωπος της τραγουδίστριας, η οποία μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στη νότια Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, είχε δηλώσει μία ημέρα πριν: «Με λύπη ανακοινώνουμε ότι η Bonnie εισήχθη στο νοσοκομείο του Φάρο, όπου διαμένει, για επείγουσα εντερική επέμβαση. Η επέμβαση πήγε καλά και τώρα αναρρώνει».

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε πως η οικογένεια, οι φίλοι και οι θαυμαστές της εύχονται ταχεία και πλήρη ανάρρωση.

Καριέρα και προσωπική ζωή

Η Bonnie Tyler έγινε παγκοσμίως γνωστή με τη μεγάλη επιτυχία Total Eclipse of the Heart το 1983, ενώ είχε και άλλες επιτυχίες όπως τα It’s A Heartache και Holding Out For A Hero. Το 2013 εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο στη Eurovision με το τραγούδι Believe In Me.

Σε παλαιότερες συνεντεύξεις, η τραγουδίστρια έχει δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να αποσυρθεί ποτέ από τη μουσική σκηνή, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαι αρκετά fit για την ηλικία μου, δόξα τω Θεώ. Και δεν πρόκειται ποτέ να αποσυρθώ. Κοιτάξτε τον Tom Jones – είναι καταπληκτικός».

Η Tyler είναι παντρεμένη με τον επιχειρηματία ακινήτων και πρώην Ολυμπιονίκη στο τζούντο Robert Sullivan. Το ζευγάρι μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στην Πορτογαλία και τη νότια Ουαλία, ενώ διαθέτει και σημαντική ακίνητη περιουσία στην Πορτογαλία.

Η ζωή της στην Πορτογαλία

Η τραγουδίστρια αγόρασε το πρώτο της σπίτι στο Αλγκάρβε τη δεκαετία του 1970, όταν ερωτεύτηκε την περιοχή κατά τη διάρκεια ηχογραφήσεων. Το 2009 κατεδάφισε τη βίλα της στο Αλμπουφέιρα για να χτίσει ένα σύγχρονο γυάλινο σπίτι με θέα στη θάλασσα.

Σε συνέντευξή της είχε δηλώσει: «Είναι ένα μαγικό μέρος όπου μπορείς να βγεις στη θάλασσα τα μεσάνυχτα, να κάνεις μπάρμπεκιου και να επιστρέψεις το ξημέρωμα βρίσκοντας ακόμα ανοιχτά τα τοπικά μπαρ».

Η Bonnie Tyler παραμένει ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό και, παρά τα προβλήματα υγείας, είχε προγραμματίσει να ξεκινήσει την ευρωπαϊκή της περιοδεία αργότερα μέσα στη χρονιά.