Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, με τις τελευταίες πληροφορίες από τη Ρουμανία να κάνουν λόγο για σημαντική επιδείνωση της υγείας του και τοποθέτησή του σε τεχνητό κώμα.

Ο έμπειρος τεχνικός νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Βουκουρεστίου, όπου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μετά από νέες καρδιακές αρρυθμίες. Οι γιατροί έκριναν απαραίτητο να τον θέσουν σε καταστολή, προκειμένου να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του και να μειώσουν την επιβάρυνση στον οργανισμό του.

Σύμφωνα με ρουμανικά δημοσιεύματα, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, ωστόσο ο Λουτσέσκου βρίσκεται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση, με το ιατρικό επιτελείο να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση των ζωτικών του λειτουργιών. Στο πλευρό του βρίσκονται μέλη της οικογένειάς του, με εξαίρεση τον γιο του, Ράζβαν Λουτσέσκου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ στη Ρουμανία, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει άμεσες αγωνιστικές υποχρεώσεις απέναντι στον Παναθηναϊκό για τα playoffs της Stoiximan Super League, αναμένεται να ταξιδέψει για τη γενέτειρα του αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ώστε να βρεθεί στο πλευρό του πατέρα του.

Η Ομοσπονδία της Ρουμανίας έστειλε το δικό της μήνυμα για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου:

«Υπάρχουν μερικές φορές στιγμές στο ποδόσφαιρο που το σκορ στον πίνακα δεν έχει πια σημασία, και η μόνη νίκη για την οποία αγωνιζόμαστε είναι αυτή της ζωής. Σήμερα είναι μια από αυτές τις στιγμές, και οι σκέψεις μας, όλων μας, στρέφονται προς τον άνθρωπο που διαμόρφωσε πεπρωμένα, δημιούργησε γενιές και έβαλε τη Ρουμανία στον μεγάλο χάρτη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου».