Ο Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, φέρεται να είναι σε κρίσιμη κατάσταση μετά τον τραυματισμό του στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις που στοίχισαν τη ζωή στον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, ο 56χρονος κληρικός βρίσκεται αναίσθητος και δέχεται ιατρική φροντίδα στην ιερή πόλη Κομ.

Είναι η πρώτη φορά που αποκαλύπτεται η τοποθεσία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν. Η Κομ, περίπου 140 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης, θεωρείται ιερή πόλη για το σιιτικό Ισλάμ και αποτελεί το θρησκευτικό κέντρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο που επικαλείται η εφημερίδα, “ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στην Κομ και δεν συμμετέχει σε καμία διαδικασία λήψης αποφάσεων του καθεστώτος“. Το σημείωμα φέρεται να βασίζεται σε πληροφορίες των αμερικανικών και ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών που κοινοποιήθηκαν σε συμμάχους στον Κόλπο.

Η τοποθεσία του Αγιατολάχ ήταν, σύμφωνα με την ίδια πηγή, γνωστή σε αμερικανικές και ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες εδώ και καιρό, χωρίς ωστόσο να έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Κηδεία του Αλί Χαμενεΐ

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι η σορός του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου από αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, προετοιμάζεται για ταφή στην Κομ — πόλη που θεωρείται το επίκεντρο της σιιτικής θρησκευτικής εξουσίας.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχουν εντοπίσει προετοιμασίες για την κατασκευή “μεγάλου μαυσωλείου στην Κομ με περισσότερους από έναν τάφους“, γεγονός που ενδέχεται να σημαίνει ότι και άλλα μέλη της οικογένειας Χαμενεΐ θα ταφούν εκεί.

Οι Times υποστηρίζουν επίσης ότι ο ίδιος ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ θα μπορούσε να ταφεί στο εν λόγω μαυσωλείο, στοιχείο που ενισχύει τις εκτιμήσεις πως η κατάσταση της υγείας του είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Μέχρι στιγμής, καμία επίσημη τοποθέτηση δεν έχει υπάρξει από την Ουάσιγκτον ή την Τεχεράνη.

Η στάση του Ιράν για τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Το Ιράν έχει επιβεβαιώσει ότι ο νεότερος Χαμενεΐ τραυματίστηκε στο ίδιο πλήγμα που σκότωσε τον πατέρα του, τη μητέρα του, τη σύζυγό του Ζάχρα Χαντάντ-Αντέλ και έναν από τους γιους του, την πρώτη ημέρα του πολέμου που έχει φέρει αναταραχή στη Μέση Ανατολή για περισσότερες από πέντε εβδομάδες.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης δεν έχει εμφανιστεί δημόσια ούτε έχει ακουστεί από την έναρξη του πολέμου, παρότι επελέγη ως διάδοχος του πατέρα του στις αρχές Μαρτίου. Δηλώσεις που αποδίδονται σε εκείνον έχουν μεταδοθεί από την κρατική τηλεόραση, ωστόσο η απουσία ηχητικού ντοκουμέντου ενισχύει τις αναφορές ότι παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

Η Τεχεράνη δημοσιοποίησε επίσης ένα βίντεο που φέρεται να έχει παραχθεί με τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο ο ηγέτης εμφανίζεται να εισέρχεται σε αίθουσα επιχειρήσεων και να εξετάζει χάρτη του πυρηνικού εργοστασίου της Ντιμόνα στο Ισραήλ.

Αν και Ιρανοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης “έχει τον έλεγχο της χώρας”, διεθνή δημοσιεύματα αναφέρονται επανειλημμένα στην κατάστασή του. Αμερικανικές αναφορές υποστηρίζουν ότι νοσηλεύεται σε κώμα, ενώ άλλες πηγές κάνουν λόγο για τραυματισμούς στο πρόσωπο και στα πόδια.