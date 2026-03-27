Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες Πέμπτη (26/3) μιλώντας στο FOX News, ότι έλαβε ενημέρωση από την CIA σχετικά με τον νέο αγιατολάχ του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, στην οποία αναφέρεται ότι είναι ομοφυλόφιλος.

Η αποκάλυψη δημοσιεύθηκε αρχικά από τη New York Post στις 16 Μαρτίου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η CIA εκτιμά, ότι ο εκλιπών πατέρας του, Αλί Χαμενεΐ, ανησυχούσε πως η σεξουαλικότητα του γιου του τον καθιστούσε ακατάλληλο να τον διαδεχθεί ως ανώτατος ηγέτης. Ο Τραμπ φέρεται να αντέδρασε με χιούμορ στην εκτίμηση της CIA, σύμφωνα με την οποία ο νεότερος Χαμενεΐ διατηρούσε μακροχρόνια ερωτική σχέση με τον παιδικό του δάσκαλο.

Στη συνέντευξή του στο FOX News, όταν ρωτήθηκε, αν πράγματι η CIA τον ενημέρωσε, ότι ο Χαμενεΐ είναι ομοφυλόφιλος, ο Τραμπ απάντησε: «Μου το είπαν, αλλά δεν ξέρω αν ήταν μόνο αυτοί. Νομίζω ότι πολλοί το λένε, κάτι που τον φέρνει σε δύσκολη θέση σε εκείνη τη χώρα». Αμέσως μετά, ο Τραμπ φάνηκε να στρέφει τη συζήτηση προς την κριτική που του ασκούν φεμινιστικές οργανώσεις και ΛΟΑΤΚΙ ομάδες, που στηρίζουν τους Παλαιστίνιους.

«Χαμογελώ όταν βλέπω ανθρώπους να υπερασπίζονται το παλαιστινιακό καθεστώς για τις γυναίκες, γυναίκες υπέρ της Παλαιστίνης. Αλλά εκεί σκοτώνουν γυναίκες, αν δεν φορούν συγκεκριμένα ρούχα στο πρόσωπο», δήλωσε ο Τραμπ. Και συνέχισε: «Όταν βλέπω “Gays for Palestine”, αλλά εκεί σκοτώνουν τους ομοφυλόφιλους… και λέω, ποιοι είναι αυτοί οι “Gays for Palestine”;»