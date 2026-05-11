Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επιθυμεί την προσωρινή αναστολή της καταβολής του ομοσπονδιακού φόρου βενζίνης, ύψους 18 σεντς ανά γαλόνι, προκειμένου να ανακουφιστούν οι καταναλωτές από το αυξημένο κόστος καυσίμων.Ωστόσο, απέρριψε το ενδεχόμενο παροχής κρατικής βοήθειας στις αεροπορικές εταιρείες που αντιμετωπίζουν οικονομικές πιέσεις λόγω των υψηλών τιμών, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο CBS News.

Η τιμή των καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει σε υψηλά επίπεδα, εξέλιξη που αποδίδεται στον πόλεμο στο Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να καταργήσει τον φόρο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και να τον επαναφέρει σταδιακά όταν οι τιμές υποχωρήσουν.

«Θα καταργήσουμε τον φόρο βενζίνης για ένα χρονικό διάστημα και όταν η τιμή πέσει, θα τον επανεισάγουμε σταδιακά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ στο CBS.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν έχει παρουσιαστεί» κάποιο σχέδιο διάσωσης για τις αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες, όπως είπε, «δεν τα πάνε άσχημα».

Αναζητούνται λύσεις για την ακρίβεια στα καύσιμα

Την Κυριακή, ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ ανέφερε στην εκπομπή Meet the Press του NBC ότι η κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αναστολής του φόρου βενζίνης, προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση των πολιτών.

Παράλληλα, αρκετές Πολιτείες όπως η Ιντιάντα, το Κεντάκι και η Τζόρτζια επεξεργάζονται σχέδια για μείωση του τοπικού φόρου βενζίνης, ώστε οι οδηγοί να αντιμετωπίζουν χαμηλότερες τιμές στις αντλίες.

Η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί αισθητά μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτου (ΑΑΑ), η σημερινή μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 4,52 δολάρια το γαλόνι.