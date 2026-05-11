Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας δήλωσε ότι η πορεία του πολέμου στην Ουκρανία μεταβάλλεται υπέρ του Κιέβου, υπογραμμίζοντας πως οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν αλλαγή της δυναμικής στο πεδίο των μαχών.

«Η Ουκρανία βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση απ’ ό,τι ήταν πριν από έναν χρόνο», ανέφερε η Κάλας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, εκφράζοντας αισιοδοξία για την εξέλιξη των συγκρούσεων.

Η ίδια επεσήμανε τις «απώλειες-ρεκόρ της Μόσχας στα πεδία των μαχών», τα ουκρανικά πλήγματα «βαθιά» εντός του ρωσικού εδάφους, καθώς και τις μετριοπαθείς εκδηλώσεις στην Κόκκινη Πλατεία για την επέτειο της 9ης Μαΐου, όπου δεν παρουσιάστηκε στρατιωτικός εξοπλισμός.

Σύμφωνα με την Κάλας, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν βρισκόταν ποτέ σε τόσο αδύναμη θέση», γεγονός που, όπως είπε, αποτυπώνει τη μετατόπιση της ισορροπίας δυνάμεων.

Ύστερα από τέσσερα χρόνια σύγκρουσης, οι μάχες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στην πρώτη γραμμή. Για πρώτη φορά μετά την ουκρανική αντεπίθεση του καλοκαιριού του 2023, το τμήμα της ουκρανικής επικράτειας που ελέγχεται από τον ρωσικό στρατό μειώθηκε κατά περίπου 120 τετραγωνικά χιλιόμετρα τον Απρίλιο, σύμφωνα με ανάλυση του αμερικανικού Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) που δημοσιοποίησε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).