Ένας 17χρονος Σύρος κρατείται ως ύποπτος για τον σχεδιασμό επίθεσης στο κέντρο του Αμβούργου, στο όνομα του «Ισλαμικού Κράτους».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εισαγγελίας του Αμβούργου, ο 17χρονος, ο οποίος συνελήφθη από τις ειδικές δυνάμεις την περασμένη Πέμπτη, εκτιμάται ότι σχεδίαζε επίθεση εναντίον πλήθους, είτε με μαχαίρι είτε με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό και αντιμετωπίζει κατηγορίες για προετοιμασία τρομοκρατικής πράξης και χρηματοδότηση τρομοκρατίας.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα διπλής χρήσης, όπως λίπασμα, υγρό για αναπτήρες μπάρμπεκιου, μπαλακλάβα και μαχαίρι, ενώ ο εισαγγελέας ζήτησε και ψυχιατρική αξιολόγηση του συλληφθέντος.