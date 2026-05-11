Με έντονη και αιχμηρή τοποθέτηση, ο Εκρέμ Ιμάμογλου υπερασπίστηκε τον εαυτό του στη δίκη για «πολιτική κατασκοπεία» που διεξάγεται στη Σηλυβρία, καταγγέλλοντας ότι η διαδικασία είναι πολιτικά υποκινούμενη και στερείται αποδεικτικών στοιχείων.

Κατά την απολογία του ενώπιον του 25ου Κακουργιοδικείου Κωνσταντινούπολης, ο Ιμάμογλου απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι το κατηγορητήριο βασίζεται σε εικασίες και όχι σε πραγματικά δεδομένα.

«Εδώ βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα κατηγορητήριο όνειδος για το κράτος και το έθνος μας. Η κατηγορούσα αρχή με κατηγορεί για πλαστογραφία. Αγωνίζομαι με απειλές, με ομηρίες και με κατασκευασμένα στοιχεία. Η πολιτική παρέμβαση που γίνεται για να διατηρηθούν θέσεις εξουσίας είναι προφανής», δήλωσε, προσθέτοντας πως «αυτή η υπόθεση είναι μια πολιτική δίκη που επινόησαν όσοι φοβούνται να με αντιμετωπίσουν στις εκλογές».

«Εθνικός αγώνας για τη δημοκρατία»

Επίσης, ο Ιμάμογλου χαρακτήρισε τη δίκη ως μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής σύγκρουσης, τονίζοντας τον συμβολισμό της. «Ο αγώνας που δίνουμε εδώ έχει μετατραπεί σε έναν εθνικό αγώνα. Σήμερα, η μεγαλύτερη μάχη για τη δημοκρατία στην Τουρκία δίνεται στη Σηλυβρία και θα νικήσουμε», ανέφερε.

Στην απολογία του, επιτέθηκε με σφοδρότητα στο περιεχόμενο της δικογραφίας, υποστηρίζοντας ότι στερείται νομικής βάσης. «Αυτό το κατηγορητήριο είναι ένα δικανικό έγκλημα. Είναι σκουπίδια, όλα σκουπίδια. Αντιγραφή και επικόλληση. Δεν διάβασα ούτε μία σελίδα και δεν πρόκειται να διαβάσω».

Αμφισβήτηση των αποδείξεων

Ο Ιμάμογλου συνέχισε λέγοντας πως «καθώς προχωρά κανείς να διαβάζει το κείμενο, δεν αυξάνεται η νομική σοβαρότητα, αλλά η ασυνέπεια, οι αυθαίρετες ερμηνείες και η μετριότητα». Επισήμανε ότι είναι αδύνατον «μια τόσο βαριά κατηγορία όπως η πολιτική κατασκοπεία να στηρίζεται σε ένα τόσο ατεκμηρίωτο και κατασκευασμένο κείμενο».

Κάλεσε ανοιχτά τις αρμόδιες αρχές να παρουσιάσουν αποδείξεις: «Αν υπάρχει κατασκοπεία, ας βγουν η ΜΙΤ και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και ας δείξουν στον λαό ένα και μόνο συγκεκριμένο στοιχείο».

«Γιατί δεν μιλάτε; Γιατί δεν μιλάτε; Αν υπάρχει κάτι, εξηγήστε το. Πώς είναι δυνατόν ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών να μην δίνει εξηγήσεις;», πρόσθεσε σε έντονο ύφος.

Πολιτικές προεκτάσεις

Ο Ιμάμογλου συνέδεσε τη δίωξη με πολιτικά κίνητρα, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι η υπονόμευση της εκλογικής του επιτυχίας. «Είναι δυνατόν να θεωρείται έγκλημα το να κερδίζεις τις εκλογές στην Κωνσταντινούπολη και να αποκτάς ρόλο στην πολιτική της χώρας; Πρόκειται για μια πολιτική δίκη που στήθηκε από μια νοοτροπία που φοβάται να με αντιμετωπίσει στην κάλπη», είπε χαρακτηριστικά.

Το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση και την ανέβαλε για αύριο στις 10:00, οπότε θα συνεχιστούν οι απολογίες των υπολοίπων κατηγορουμένων.