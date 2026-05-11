Ένα σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη (6/5) σε κεντρικό δρόμο του Ηρακλείου Κρήτης, καθώς βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει έναν άνδρα να επιτίθεται και να ξυλοκοπεί άγρια μια νεαρή γυναίκα μέσα σε καφετέρια.

Η 24χρονη γυναίκα φαίνεται να σέρνεται στο πάτωμα από τον σύντροφό της, μέχρι τη στιγμή που ένας παρευρισκόμενος επεμβαίνει και τη σώζει. Το βίντεο-ντοκουμέντο, διάρκειας περίπου ενός λεπτού, κατέγραψε καρέ-καρέ τις στιγμές τρόμου που έζησε η νεαρή. Η ίδια ωστόσο με δηλώσεις της στην εκπομπή Live News του MEGA, εμφανίζεται να προσπαθεί να προστατεύσει τον δράστη, παρουσιάζοντας μια εκδοχή των γεγονότων, διαφορετική από αυτή που αποτυπώνεται στο οπτικό υλικό.

«Τώρα προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε με τα χαρτιά να φύγουμε και εμείς, γιατί αφού τα έχουμε χάσει, δεν έχει καμία ουσία να μείνουμε άλλο», ανέφερε μεταξύ άλλων η 24χρονη από την Ρουμανία. Η ίδια υποστήριξε, ότι ήταν η πρώτη φορά που η κατάσταση ξέφυγε, ενώ μετά το περιστατικό έφυγε, χωρίς να καλέσει την αστυνομία. «Απλά, εντάξει τώρα, ό,τι και να έγινε, εντάξει. Ποιος φώναξε το 100; Άμα ήμουνα σε μια φάση άσχημη, θα το καλούσα μόνη μου», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια ανησυχεί, όπως δήλωσε, περισσότερο για το γεγονός ότι τα βίντεο έγιναν viral. «Γιατί όλα τα βίντεο και όλα αυτά γίνανε viral, ενώ δεν έπρεπε. Για ποιο λόγο γίνανε;» διερωτάται.

Η εκδοχή της 24χρονης

Η γυναίκα θεωρεί, ότι έχει και η ίδια ευθύνη για το περιστατικό. «Ναι, το ξεκίνησα εγώ. Έπινα κάτι και του το έριξα, κάπως, επάνω του… Μετά αντέδρασε κι αυτός κάπως νευρικά» ανέφερε, αποδίδοντας το επεισόδιο σε ένταση της στιγμής. Το ζευγάρι ζει τα τελευταία δύο χρόνια στην Κρήτη, έχοντας μετακομίσει από τη Ρουμανία για μια καλύτερη ζωή. Ωστόσο, όπως εξήγησε, αντιμετώπιζαν προβλήματα με τα χαρτιά διαμονής τους και οικονομικές δυσκολίες.

«Επειδή τα χρήματα τα διαθέτω εγώ… και μου λέει “εντάξει και μένα δεν μου δίνεις κάποιο ποσοστό, να δω τι θα κάνω”», είπε περιγράφοντας τον καβγά που προηγήθηκε. Παρά τη βίαιη επίθεση, η 24χρονη τόνισε, πως δεν σκόπευε να τον εγκαταλείψει. «Θα τα ξαναβρίσκαμε ίσως εμείς. Εντάξει, δε γίνεται να τον παρατούσα έτσι εντελώς», ανέφερε.

Ο άνδρας συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 24χρονη δεν υπέβαλε αίτημα για την ποινική του δίωξη, παρά το περιστατικό που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία.