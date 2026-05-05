Σοκ προκαλεί ο άγριος ξυλοδαρμός ενός 17χρονου μαθητή ειδικού σχολείου, που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού, από έναν 25χρονο άνδρα, ο οποίος δεν δίστασε να τον χτυπήσει, προκαλώντας του κάταγμα στην άνω γνάθο και στέλνοντάς τον στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε εξαιτίας ενός τυχαίου σπρωξίματος σε περιοχή με συνωστισμό.

Το συμβάν έλαβε χώρα το Σάββατο 2 Μαΐου στη Νέα Φιλαδέλφεια, κατά τη διάρκεια τοπικού πανηγυριού στην κεντρική πλατεία. Ο 17χρονος βρισκόταν εκεί με τις δύο αδελφές του, ηλικίας 20 και 23 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μία από τις αδελφές έσπρωξε κατά λάθος την 20χρονη σύντροφο του 25χρονου η οποία αντέδρασε έντονα, βρίζοντας και χτυπώντας την κοπέλα.

Ο 17χρονος τρομοκρατήθηκε και φώναξε. Τότε ο 25χρονος στράφηκε προς τον 17χρονο και τις αδελφές του, χτυπώντας πρώτα τη μία από αυτές και στη συνέχεια φέρεται να χτύπησε με δύο γροθιές το πρόσωπο του ανήλικου μαθητή. Το ζευγάρι έφυγε βιαστικά από το σημείο, βρίζοντας και απειλώντας.

Οι αρχές εντόπισαν τον 25χρονο και τη σύντροφό του το απόγευμα της Κυριακής 3 Μαΐου, συλλαμβάνοντάς τους. Και οι δύο παραδέχθηκαν προανακριτικά τις πράξεις τους.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για βαριές σωματικές βλάβες κατά ανυπεράσπιστου προσώπου και υπόθαλψη, με τους δράστες να οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. O 25χρονος φαίνεται να έχει γνώσεις πολεμικών τεχνών.