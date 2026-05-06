Το σκίτσο του Αρκά από το 2015 παραμένει εντυπωσιακά επίκαιρο, αποτυπώνοντας με καυστικό χιούμορ μια διαχρονική κοινωνική πραγματικότητα.

Στην εικόνα, δύο χαρακτήρες στέκονται στην άκρη ενός γκρεμού. Ο ένας, με αυτοπεποίθηση και στόμφο, υποστηρίζει ότι οι «άλλοι» έχουν ήδη οδηγήσει τον συνομιλητή του ως εκεί, και πως το μόνο που απομένει είναι ένα μικρό, σχεδόν ασήμαντο βήμα. Η ειρωνεία είναι προφανής: αυτό το «μικρό σπρώξιμο» μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό — και καταστροφικό.

Ο Αρκάς, με το γνώριμο σατιρικό του ύφος, σχολιάζει την ευκολία με την οποία μετακυλίονται ευθύνες, αλλά και τη χειραγώγηση που συχνά κρύβεται πίσω από μεγάλα λόγια και υποσχέσεις. Το σκίτσο λειτουργεί ως μια αιχμηρή υπενθύμιση ότι οι κρίσιμες στιγμές δεν βρίσκονται πάντα στις μεγάλες αποφάσεις, αλλά σε εκείνες τις «μικρές κινήσεις» που κάποιοι παρουσιάζουν ως ασήμαντες.

Ένα έργο που, παρά το πέρασμα των χρόνων, συνεχίζει να προκαλεί σκέψη, χαμόγελο και —ίσως— μια δόση ανησυχίας.