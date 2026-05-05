Το σημερινό σκίτσο του Αρκά ισορροπεί ανάμεσα στο μαύρο χιούμορ και την καυστική ειρωνεία. Σε ένα απλό ιατρικό σκηνικό, ένας γιατρός ανακοινώνει στον ασθενή ότι του απομένει μόλις ένας μήνας ζωής. Η απάντηση, όμως, έρχεται να ανατρέψει το κλίμα: «Εντάξει, θα τον πάρω τον Δεκέμβριο του 2045».

Το χιούμορ του σκίτσου βασίζεται στην ανατροπή της έννοιας του χρόνου και στην ανθρώπινη τάση να «μεταθέτουμε» ακόμα και τα πιο αναπόφευκτα. Με μια φαινομενικά αθώα ατάκα, ο δημιουργός σχολιάζει την άρνηση, την αισιοδοξία —ή και την αυταπάτη— με την οποία συχνά αντιμετωπίζουμε δύσκολες αλήθειες.

Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό δείγμα της γραφής του Αρκά, όπου το γέλιο συναντά μια πιο βαθιά, σχεδόν υπαρξιακή ματιά πάνω στη ζωή και τον χρόνο.