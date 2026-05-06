Προθεσμία για να απολογηθεί ζήτησε και έλαβε χθες από τον ανακριτή ο 28χρονος ντελιβεράς, με καταγωγή από το Πακιστάν, ο οποίος κατηγορείται για σειρά επιθέσεων με πέτρες σε βάρος οκτώ πολιτών σε Κηφισιά, Διόνυσο και ευρύτερα στα βόρεια προάστια της Αττικής. Για την υπόθεση μίλησε στην ΕΡΤ o σύζυγος ενός από τα θύματα καταγγέλλοντας ότι ο δράστης εργαζόταν ως διανομέας δίχως να έχει δίπλωμα οδήγησης και άδεια παραμονής.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και πέντε πλημμελήματα. Ειδικότερα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ένα κακούργημα (βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη) και πέντε πλημμελήματα όπως επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη βλάβη κατά αδύναμου ατόμου, καθώς και για οπλοφορία, οπλοχρησία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ανάμεσα στα θύματα του 28χρονου βρίσκεται και ένα 15χρονο κορίτσι, το οποίο τραυματίστηκε στο στήθος από πέτρα. Παράλληλα, ο 28χρονος κατηγορείται ότι προκάλεσε φθορές σε όχημα πολίτη, σπάζοντας τα τζάμια του χωρίς προφανή λόγο.

Ταυτοποιήθηκε από τα θύματα της επίθεσης

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 4/5 στη Νέα Ερυθραία, κοντά στο κατάστημα όπου εργαζόταν, μετά από ταυτοποίηση που προέκυψε από καταγγελίες θυμάτων. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 28χρονος είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, καθώς τον τελευταίο μήνα φέρεται να κυκλοφορούσε με το μηχανάκι της δουλειάς του, μεταφέροντας πέτρες μέσα στο κουτί των παραγγελιών.

Οι επιθέσεις χαρακτηρίζονται ως απρόκλητες και ιδιαίτερα βίαιες. Ο δράστης προσέγγιζε τα θύματά του αιφνιδιαστικά και τα χτυπούσε, στοχεύοντας κυρίως στο κεφάλι. Σε μία από τις πιο σοβαρές περιπτώσεις, γυναίκα τραυματίστηκε βαριά στο πρόσωπο και τη γνάθο και νοσηλεύεται, έχοντας δεχθεί επανειλημμένα χτυπήματα με πέτρα. Η κατάσταση της υγείας της παραμένει σοβαρή. Κάποια από τα θύματα κατάφεραν να αντισταθούν, αποφεύγοντας βαρύτερους τραυματισμούς.

«Της πέταξε πέτρα στο πρόσωπο από απόσταση ενός μέτρου»

Στην ΕΡΤ μίλησε ο σύζυγος ενός θύματος του 28χρονου διανομέα περιγράφοντας την απρόκλητη επίθεση που δέχτηκε: «Η σύζυγός μου είχε βγει το μεσημέρι της Κυριακής, στις 16:10 μια βόλτα με το σκυλάκι και στην επιστροφή προς το σπίτι ήρθε, δυστυχώς, τετ α τετ, με έναν διανομέα, ο οποίος της πέταξε μια πέτρα από ένα σχεδόν μέτρο, πετυχαίνοντας την στο στόμα, σπάζοντάς της πέντε δόντια, κάνοντάς της θλαστικά τραύματα σε άνω και κάτω σιαγόνα και οίδημα στο σαγόνι».

«Δεν μπορούσε να με πάρει τηλέφωνο γιατί είχε γεμίσει αίματα το τηλέφωνο και δεν άνοιγε» ανέφερε χαρακτηριστικά περιγράφοντας τον κίνδυνο που διέτρεξε η σύζυγός του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, χρειάστηκε άμεση οδοντιατρική παρέμβαση, με απονεύρωση σε πέντε δόντια, ενώ το κόστος της αποκατάστασης εκτιμάται σε περίπου 4.000 ευρώ.

Το θύμα, παρά το σοκ, κατάφερε να διακρίνει στοιχεία του δράστη, όπως το κουτί διανομής με αυτοκόλλητο, τα οποία και έδωσε στις αρχές. Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα, συλλέγοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Σύμφωνα με την καταγγελία του δεν είχε άδεια παραμονής, δίπλωμα και είχε δηλώσει ψευδή στοιχεία. «Κυκλοφορούσε χωρίς χαρτιά», πρόσθεσε.

«Μέσα σε λίγες ώρες τον είχαν εντοπίσει. Η Ασφάλεια Κηφισιάς έδρασε πολύ γρήγορα», σημείωσε ο σύζυγος, υπογραμμίζοντας ότι ήδη υπήρχαν και άλλες καταγγελίες για παρόμοιες επιθέσεις τις προηγούμενες ημέρες.