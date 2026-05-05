Σε Κηφισιά, Διόνυσο και Πολιτεία εκτυλίχθηκαν οι επιθέσεις του 28χρονου ντελιβερά, ο οποίος, σύμφωνα με τις Αρχές, πετροβολούσε γυναίκες και εξαφανιζόταν με το μηχανάκι του.

Οι αστυνομικές Αρχές ερευνούν το κίνητρο πίσω από τη δράση του νεαρού άνδρα, που είχε γίνει φόβος και τρόμος στα βόρεια προάστια. Ο δράστης φέρεται να στοχοποιούσε κυρίως γυναίκες, τις οποίες χτυπούσε με πέτρες την ώρα που οδηγούσε.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές αποκλείουν το ενδεχόμενο της ληστείας, καθώς ο 28χρονος δεν επιχειρούσε να αφαιρέσει αντικείμενα από τα θύματά του, αλλά απομακρυνόταν αμέσως μετά την επίθεση.

Ο άνδρας έχει αναγνωριστεί από ορισμένα από τα θύματά του, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με την εξέταση υλικού από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση της δράσης του.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο 28χρονος φέρεται να έχει πραγματοποιήσει πέντε επιθέσεις εναντίον γυναικών και ενός άνδρα το τελευταίο διάστημα.

Έσπασε τη γνάθο μιας γυναίκας

Σε δύο περιπτώσεις, τα θύματα τραυματίστηκαν σοβαρά. Μία γυναίκα δέχθηκε χτύπημα στο θώρακα, ενώ μια άλλη τραυματίστηκε στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να χάσει πέντε δόντια και να χρειαστεί ράμματα σε άνω και κάτω γνάθο.

Ο 28χρονος φέρεται να επιτέθηκε πρόσφατα σε ακόμη δύο γυναίκες, στη λεωφόρο Καΐρη στον Διόνυσο και στην Πλατεία Πολιτείας, προκαλώντας αναστάτωση στις περιοχές.

Αιφνιδιαστικές επιθέσεις

Τα θύματα περιγράφουν τις επιθέσεις ως ξαφνικές και σύντομες, διάρκειας λίγων δευτερολέπτων, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αντίδρασης. Οι πράξεις του φαίνεται να πραγματοποιούνταν με τρόπο που καθιστούσε δύσκολο τον εντοπισμό του.

Από την έως τώρα έρευνα προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος, με καταγωγή από το Πακιστάν, εργαζόταν ως διανομέας σε κατάστημα της περιοχής, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τα περιστατικά για να αποσαφηνίσουν τα κίνητρά του.