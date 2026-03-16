Ένας ντελιβεράς στον Πύργο συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου στην πλατεία Ιατρίδη, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία, εκτός από τις παραγγελίες φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που είχαν συγκεντρωθεί το τελευταίο διάστημα. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του νεαρού δύο συσκευασίες χασίς διαφορετικού βάρους, τις οποίες φέρεται να μετέφερε μαζί με τις παραγγελίες.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Πύργου για τη συνέχιση της προανάκρισης και τις περαιτέρω διαδικασίες. Νωρίτερα το ίδιο βράδυ, σε ξεχωριστό περιστατικό, δύο ανήλικοι εντοπίστηκαν από αστυνομικούς να έχουν στην κατοχή τους ένα τσιγαριλίκι.