Σύλληψη πέντε ατόμων στην Κω για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, 4 Μαρτίου 2026, από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Οι κατηγορούμενοι, όλοι ημεδαποί, φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά και διάθεση ναρκωτικών σε νησιά των Δωδεκανήσων.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, περιλαμβάνονται ακόμη έντεκα άτομα. Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από σχετική καταγγελία και αξιοποίηση πληροφοριών, δεδομένων και ειδικών ανακριτικών ενεργειών.

Από τα στοιχεία προέκυψε ότι, τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025, είχε συγκροτηθεί εγκληματική ομάδα αποτελούμενη από τέσσερις εκ των συλληφθέντων. Η ομάδα αυτή, με διακριτούς και αλληλοσυμπληρούμενους ρόλους, φέρεται να δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην αποθήκευση και διακίνηση κοκαΐνης και κάνναβης, εξυπηρετώντας σταθερό δίκτυο «πελατών» κυρίως στην Κω και την Κάλυμνο.

Κατά τις αρχές, η δράση της οργάνωσης περιλάμβανε τουλάχιστον 151 εξακριβωμένες πράξεις διακίνησης. Τα μέλη της προμηθεύονταν τις ουσίες από τρίτους διακινητές, τις απέκρυπταν σε συγκεκριμένους χώρους και τις διένειμαν ανάλογα με τη ζήτηση του πελατολογίου κάθε εμπλεκομένου.

Παράλληλα, φέρονται να λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, πραγματοποιώντας συναντήσεις σε ελεγχόμενους χώρους και χρησιμοποιώντας κωδικοποιημένη ορολογία στις επικοινωνίες τους, ώστε να αποκρύπτουν το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Για τον πέμπτο συλληφθέντα προέκυψε εμπλοκή στην προμήθεια και διακίνηση ναρκωτικών, χωρίς ωστόσο να συνδέεται οργανικά με την παραπάνω εγκληματική ομάδα. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν διαπιστώθηκε συμμετοχή αστυνομικών ή άλλων δημοσίων υπαλλήλων στις παράνομες ενέργειες.

Ευρήματα των ερευνών

Κατά τις έρευνες σε οικίες, καταστήματα και οχήματα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

• 9 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

• ένα δενδρύλλιο κάνναβης,

• ζυγαριά ακριβείας,

• πιστόλι,

• ναρκωτικά χάπια χωρίς ιατρικές συνταγές,

• μεταλλικοί τρίφτες με υπολείμματα κάνναβης και

• το χρηματικό ποσό των 3.550 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση.