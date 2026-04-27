Ένταση και χημικά σημειώθηκαν στο Χαϊδάρι, έξω από το Περιφερειακό Συμβούλιο, που είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες διαδηλωτές για το ζήτημα των Προσφυγικών στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Αφορμή στάθηκε η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής να μη συζητηθεί το ζήτημα των Προσφυγικών, παρά το γεγονός ότι ο Αριστοτέλης Χαντζής διανύει σήμερα την 82η ημέρα απεργίας πείνας μέχρι θανάτου.

Η Συνέλευση Κατειλημμένων Προσφυγικών (ΣΥ.ΚΑ.ΠΡΟ.) απαιτεί την άμεση ανάκληση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας, Δ.ΥΠ.Α. και Υπουργείου Πολιτισμού. Καταγγέλλουν ότι η «αποκατάσταση» των πολυκατοικιών αποτελεί πρόσχημα για την εκκένωση της κοινότητας και τον βίαιο εκτοπισμό 400 κατοίκων, ανάμεσά τους 50 παιδιά, μετανάστες και συγγενείς καρκινοπαθών.

Οι συγκεντρωμένοι πρότειναν την αποκατάσταση των κτιρίων μέσω δικής τους Α.Μ.Κ.Ε., με ιδιωτική χρηματοδότηση και χωρίς δημόσιο χρήμα, ώστε να διασφαλιστεί η παραμονή τους στον τόπο τους. Παρά τις προσφυγές στον ΟΗΕ και τις διεθνείς πιέσεις, οι διαδηλωτές εγκαλούν τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά για πλήρη αδιαφορία και εμπαιγμό, τονίζοντας πως η ζωή του απεργού κρέμεται από μια κλωστή. Η αστυνομική παρουσία στο Δημαρχείο παραμένει ισχυρή, με τους συγκεντρωμένους να διαμηνύουν πως δεν θα υποχωρήσουν αν δεν δικαιωθούν.