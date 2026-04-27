Σοκαρισμένη δηλώνει η πρώην κοπέλα του 20χρονου καθ’ ομολογίαν δολοφόνου του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, μετά τις αποκαλύψεις που είδαν το φως της δημοσιότητας για εκείνον.

Όπως ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή Live News, τα όσα μαθαίνει, την έχουν κυριολεκτικά συνταράξει. «Δεν μου είχε δείξει κάποιο σημάδι, πέρα από το ότι ήταν μερικές φορές ζηλιάρης. Ζήλευε, εντάξει. Το φυσιολογικό δηλαδή. Δεν μου είχε δείξει ποτέ, ότι κινδυνεύει κάποιος δίπλα του. Έχω πέσει απ’ τα σύννεφα. Απλά δεν είναι τέτοιο παιδί».

Η ίδια τονίζει, ότι δεν μπορούσε να φανταστεί, πως ο 20χρονος θα μπορούσε να φτάσει σε ένα τόσο ακραίο σημείο. Όταν πληροφορήθηκε το περιστατικό, προσπάθησε αναστατωμένη να διασταυρώσει στοιχεία και πληροφορίες. «Ήταν ζηλιάρης, ναι. Ζήλευε, αλλά ζήλευε το φυσιολογικό, τουλάχιστον σε μένα. Έκανε απλά τις γκρίνιες του. Μου έλεγε, ότι “εγώ θέλω να είσαι μαζί μου, να μην με αφήσεις για κάποιον άλλον” και έμενε εκεί. Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω ότι το έχει κάνει».

«Εγώ γνώρισα ένα παιδί γλυκό, ένα παιδί με το χαμόγελο. Αγαπούσε πάρα πολύ το Ναυτικό. Εγώ θέλω να διευκρινίσω, ότι επειδή μου είχε τύχει μια παρόμοια, να του μιλήσω για κάποιον πρώην που με ενοχλεί. Γι’ αυτό σοκάρομαι, γιατί η αντίδρασή του ήταν πάρα πολύ ήρεμη. Μου απάντησε “θέλεις να του μιλήσω εγώ;”. Και του είχα πει “όχι, δεν υπάρχει λόγος”. Δεν έκανε κάτι».

Η ίδια αποκάλυψε, ότι γνώριζε πως ο δράστης του φρικτού εγκλήματος είχε στην κατοχή του το φονικό μαχαίρι. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «τον ένα μήνα που εγώ το γνώριζα, δεν το είχε πάρει κάποτε ούτε μαζί του κάπου (το μαχαίρι). Το είχε μέσα στην ντουλάπα του και μου είχε πει ότι το μαχαίρι αυτό είναι κρυμμένο στην ντουλάπα».