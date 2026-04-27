Οπτικά ντοκουμέντα κακοποίησης του Παναγιωτάκη στην Αμαλιάδα από την μητέρα και την γιαγιά του παιδιού κατέθεσε σήμερα Δευτέρα (27/4) στην Ανακρίτρια Αμαλιάδας η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία κατηγορείται για τον θάνατο του 15 μηνών αγοριού τον Αύγουστο του 2024 στην Αμαλιάδα.

Σε βάρος της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σχετικά με τον συγκεκριμένο θάνατο, ενώ παραμένει προφυλακισμένη για άλλες τρεις παιδοκτονίες. Η ίδια επιμένει στην αθωότητά της, δηλώνοντας πως το παιδί αποτελούσε προτεραιότητά της. Η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού, εμφανίστηκε συγκινημένη ενώπιον της Ανακρίτριας, επαναλαμβάνοντας ότι δεν έχει καμία ευθύνη για τον θάνατο του Παναγιωτάκη.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Το μόνο που έχω να πω είναι, θα πω όλη την αλήθεια. Δεν αντέχω άλλο. Ό,τι έχει γίνει από την αρχή μέχρι τώρα. Το μόνο που έχω να πω ότι είμαι αθώα για εκείνη την ημέρα. Και ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει». Στην ερώτηση της Ανακρίτριας αν ευθύνεται κάποιος άλλος, η Μουρτζούκου απάντησε: «Ναι».

Το βίντεο που παρέδωσε στις Αρχές

Η κατηγορούμενη προσκόμισε στις ανακριτικές Αρχές ένα βίντεο, υποστηρίζοντας ότι αποδεικνύει την ενοχή της μητέρας και της γιαγιάς του παιδιού. Σύμφωνα με όσα φέρεται να περιλαμβάνει το υλικό, η μητέρα του Παναγιωτάκη φαίνεται να τοποθετεί το μωρό μέσα σε πλυντήριο, ενώ η ίδια και η γιαγιά γελούν, την ώρα που το παιδί κλαίει. Η Μουρτζούκου ισχυρίζεται, ότι το βίντεο αυτό της το είχε στείλει η μητέρα του παιδιού.

Η θέση της υπεράσπισης

Ο δικηγόρος της, Νίκος Αλεξανδρής, μιλώντας στην εκπομπή Live News, ανέφερε ότι η απολογία της πελάτισσάς του διήρκεσε 3,5 ώρες και διακόπηκε δύο φορές λόγω της έντονης συναισθηματικής της φόρτισης. Όπως είπε, η Ειρήνη Μουρτζούκου παρέδωσε πλήθος αποδεικτικών στοιχείων, μεταξύ των οποίων συνομιλίες, βίντεο, ηχητικά αποσπάσματα και οικονομικές συναλλαγές.

Ο κ. Αλεξανδρής υπογράμμισε, ότι η εντολέας του ζητά να εξεταστεί κατά αντιπαράσταση με την Πόπη, ώστε –όπως είπε– να αποδειχθεί ποια από τις δύο λέει την αλήθεια. Παράλληλα, αποκάλυψε πως δύο ημέρες πριν την απολογία της, κάποιος προσπάθησε να την επισκεφθεί στο Μεταγωγών, για να την εκβιάσει, γεγονός που η ίδια έχει ήδη καταγγείλει.

«Να είστε σίγουροι, ότι αυτά τα οποία παρέδωσε η Ειρήνη αποδεικνύουν όλα αυτά που λέει από την πρώτη στιγμή. Μπορεί να κατηγορηθεί για τα πάντα, αλλά από την πρώτη στιγμή λέει ότι δεν έχω ακουμπήσει τον Παναγιωτάκη», σημείωσε ο συνήγορός της.