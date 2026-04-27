Στην ανακρίτρια Αμαλιάδας για τον θάνατο του Παναγιωτάκη παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί (27/4) η Ειρήνη Μουρτζούκου. Η Ειρήνη Μουρτζούκου όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για το αν έχει εμπλοκή στον θάνατο του μικρού Παναγιώτη, απάντησε κατηγορηματικά: «όχι».

Η ίδια βρίσκεται ήδη υπό κράτηση για την υπόθεση με τα τέσσερα νεκρά παιδιά, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ξανά και ο θάνατος του Παναγιωτάκη, στις 5 Αυγούστου 2024.

Ο συνήγορός της, Νίκος Αλεξανδρής, δήλωσε στις 7/4 σχετικά με τη θέση της εντολέως του: «Η Ειρήνη Μουρτζούκου επιμένει ότι δεν ευθύνεται για το θάνατο του Παναγιωτάκη. Όπως λέει, είναι το παιδί που λάτρευε που έδωσε νόημα στη ζωή της και δεν υπήρχε περίπτωση να του προξενήσει κακό. Θα απολογηθούμε όταν θα είμαστε έτοιμοι σε συνεννόηση πάντα με την κ. Ανακρίτρια».

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι η σχέση της με το παιδί ήταν στενή και πως συμμετείχε ενεργά στην καθημερινή του φροντίδα. Όταν είχε κληθεί να καταθέσει ως ύποπτη, είχε περιγράψει τις τελευταίες ώρες πριν το περιστατικό, αναφέροντας ότι ο Παναγιώτης δεν είχε όρεξη να φάει και ότι υπήρξε ένταση, ενώ η μητέρα του εμφανιζόταν εκνευρισμένη.

Είχε επίσης υποστηρίξει ότι το τελευταίο διάστημα είχε αναλάβει σημαντικό μέρος της φροντίδας του παιδιού, σημειώνοντας πως η μητέρα ήταν κουρασμένη λόγω των υποχρεώσεών της και ότι της είχε προτείνει να αναλάβει η ίδια την ανατροφή του.