Η Ειρήνη Μουρτζούκου αναμένεται σήμερα να παρουσιαστεί ενώπιον της ανακρίτριας Αμαλιάδας, ως κατηγορούμενη για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη στις 5 Αυγούστου 2024. Η παρουσία της θεωρείται καθοριστικής σημασίας, καθώς μετά την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση, η υπόθεση εισέρχεται σε νέα φάση.

Η μεταγωγή της 25χρονης πραγματοποιήθηκε χθες με αυξημένα μέτρα ασφαλείας προς το Τμήμα Μεταγωγών Πάτρας, χωρίς δημοσιότητα, προκειμένου να οδηγηθεί σήμερα στο δικαστικό μέγαρο. Η νέα κατηγορία στηρίζεται στο πόρισμα της τριμελούς ιατροδικαστικής επιτροπής, το οποίο αποδίδει τον θάνατο του παιδιού σε ασφυξία. Το εύρημα αυτό θεωρείται καθοριστικό για τη δικογραφία.

Η στάση της κατηγορούμενης

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορούμενη αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί. Ο συνήγορός της, Νίκος Αλεξανδρής, δήλωσε σχετικά με τη διαδικασία και τη θέση της εντολέως του: «Θα πρέπει να ενημερωθούμε για τη δικογραφία προκειμένου να δούμε ποια είναι τα στοιχεία που οδήγησαν και στην ποινική της δίωξη. Η Ειρήνη Μουρτζούκου επιμένει ότι δεν ευθύνεται για το θάνατο του Παναγιωτάκη. Όπως λέει, είναι το παιδί που λάτρευε που έδωσε νόημα στη ζωή της και δεν υπήρχε περίπτωση να του προξενήσει κακό. Θα απολογηθούμε όταν θα είμαστε έτοιμοι σε συνεννόηση πάντα με την κ. Ανακρίτρια».

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι η σχέση της με το παιδί ήταν στενή και πως συμμετείχε ενεργά στην καθημερινή του φροντίδα. Όταν είχε κληθεί να καταθέσει ως ύποπτη, είχε περιγράψει τις τελευταίες ώρες πριν το περιστατικό, αναφέροντας ότι ο Παναγιώτης δεν είχε όρεξη να φάει και ότι υπήρξε ένταση, ενώ η μητέρα του εμφανιζόταν εκνευρισμένη.

Είχε επίσης υποστηρίξει ότι το τελευταίο διάστημα είχε αναλάβει σημαντικό μέρος της φροντίδας του παιδιού, σημειώνοντας πως η μητέρα ήταν κουρασμένη λόγω των υποχρεώσεών της και ότι της είχε προτείνει να αναλάβει η ίδια την ανατροφή του.

Οι επόμενες κινήσεις της Δικαιοσύνης

Η απολογία της Ειρήνης Μουρτζούκου, όταν πραγματοποιηθεί, αναμένεται να αποτελέσει καθοριστικό σημείο για την πορεία της έρευνας. Η στάση της απέναντι στα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί θα επηρεάσει τις επόμενες ενέργειες της ανακρίτριας και της εισαγγελίας.

Η κατηγορούμενη βρίσκεται ήδη προσωρινά κρατούμενη για την υπόθεση των τεσσάρων παιδιών. Κατά την προηγούμενη φάση των ερευνών είχε αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή, πριν τελικά ομολογήσει. Πηγές αναφέρουν ότι στην παρούσα υπόθεση δεν προτίθεται να αλλάξει όσα έχει τοποθετήσει στις προηγούμενες εξηγήσεις της, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται ανατροπή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Η σημερινή παρουσία της στην ανακρίτρια Αμαλιάδας αποτελεί κρίσιμο βήμα για την επιβεβαίωση των δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί και για την αξιολόγηση του ιατροδικαστικού πορίσματος. Η εξέλιξη της υπόθεσης θα εξαρτηθεί από το σύνολο των στοιχείων που θα τεθούν στη διάθεση της δικαστικής λειτουργού και από την απολογητική γραμμή που θα ακολουθήσει η κατηγορούμενη.