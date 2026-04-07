Σε λίγες μέρες η πινακίδα που γράφει «Προσοχή εργοτάξιο» θα απομακρυνθεί και η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας θα παραδοθεί στους πολίτες.

Με ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας ανακοίνωσε πως οι εργασίες στον πολύπαθο δρόμο «επιτέλους ολοκληρώθηκαν και σε λίγες μέρες παραδίδεται και επίσημα στους πολίτες! Η ταλαιπωρία των Αθηναίων έφτασε στο τέλος της. Από τα 6 χρόνια που παρέμενε κλειστή, τα 3,5 δεν γινόταν καθόλου έργο. Εμείς, όμως, αναδείξαμε την ολοκλήρωση των εργασιών ως προτεραιότητα ήδη από την προεκλογική περίοδο και μέσα σε δύο χρόνια δημιουργήσαμε έναν πολυτροπικό δρόμο, στολίδι για την Αθήνα».

Μάλιστα, ο κ Δούκας έσπευσε να αναφέρει ως υποσημείωση πως είναι ιδιαίτερα χαρούμενος που «το έργο μας επικροτεί και ο κ. Μπακογιάννης».