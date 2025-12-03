Απρίλιος 2023: ξεκινά και η κατασκευή των έργων πεζοδρόμησης στη Βασιλίσσης Ολγας, μετά και την υπογραφή της σύμβασης της Ανάπλασης ΑΕ με την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία. Δεκέμβριος 2025: η λεωφόρος παραμένει κλειστή.

Για στοιχειωμένο έργο κάνει λόγο ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος βρέθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας στην πολύπαθη λεωφόρο. Σε βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Χ. Δούκας αναφέρει πως «στη Βασιλίσσης Ολγας το έργο έχει ουσιαστικά σταματήσει. Εχει στοιχειώσει. Σύμφωνα με την ανάδοχο εταιρεία, από τα 6 εκατομμύρια που κόστισε, τα 2,5 εκατομμύρια ακόμη παραμένουν απλήρωτα. Κάποιοι, τελικά, θέλουν το έργο να μην τελειώσει ποτέ. Η ταλαιπωρία πρέπει να σταματήσει τώρα. Θα αναζητηθούν οι ευθύνες όλων…». Μάλιστα, στο βίντεο αναφέρεται πως το έργο της αρχαιολογίας, δηλαδή η αποκάλυψη του Λουτρού και άλλων σημαντικών αρχαιοτήτων, «κόστισε 1 εκατομμύριο. Και το έργο στοιχειωμένο», συμπλήρωσε.

Σε χθεσινές του δηλώσεις, μάλιστα, ανέφερε πως «κάθε μήνα μάς λένε: “Στο τέλος του μήνα”. Είναι ένα έργο που είναι ολοκληρωμένο στο 90%. Μισό χιλιόμετρο, και έχει κοστίσει αυτή τη στιγμή 6 εκατομμύρια. Το έργο δεν είναι δική μας ευθύνη, το υλοποιεί η Ανάπλαση. Η Ανάπλαση είναι η εταιρεία εκείνη από την οποία, πριν ακόμα αναλάβω, “πέταξαν έξω” τον Δήμο της Αθήνας». Πρόσθεσε, δε, πως στην περίπτωση που η εταιρεία που το ‘χει αναλάβει φύγει, «σπάσει» δηλαδή η σύμβαση, πρέπει να βρεθεί νέος ανάδοχος, που σημαίνει άλλα δύο χρόνια κλειστός ο δρόμος. «Αυτή τη στιγμή είναι μποτιλιαρισμένο όλο το σημείο μέχρι το Σύνταγμα. Και νομίζω ότι αν δεν βρεθεί άμεσα λύση, θα αναζητηθούν οι ευθύνες. Να μας πουν ποιες ακριβώς είναι οι χρηματοδοτήσεις, ποια είναι τα κενά χρηματοδότησης και γιατί τα κενά αυτά δεν έχουν καλυφθεί. Γιατί το έργο έφτασε σε αυτό το κόστος. Η ευθύνη είναι καθαρά της κυβέρνησης που το έργο αυτό 6 χρόνια τώρα παραμένει κλειστό και ταλαιπωρεί τους Αθηναίους και τις Αθηναίες (σ.σ.: επί δημαρχίας Μπακογιάννη, τον Μάιο του 2020, ο δρόμος έκλεισε λόγω… κορωνοϊού)».

Οι καθυστερήσεις

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Ανάπλασης ΑΕ, Χρόνης Ακριτίδης, σημειώνει στα «ΝΕΑ» πως το έργο είναι έτοιμο στο 95%. «Σε περίπου 10-15 ημέρες ολοκληρώνονται οι πλακοστρώσεις και στόχος μας είναι το έργο να παραδοθεί στα τέλη Ιανουαρίου». Οπως εξηγεί, υπήρχαν τεχνικά ζητήματα που έπρεπε να επιλυθούν και αφορούσαν ως επί το πλείστον το τραμ, όπου καθυστέρησε η παράδοση κάποιων στύλων. «Το έργο θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τους κανονισμούς, ένα έργο που από την αρχή έδινε προτεραιότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και θα ήθελα να τονίσω πως είναι το λιγότερο κακό να… πυροβολούμε τα πόδια μας», δήλωσε, απαντώντας εμμέσως και στην τοποθέτηση του δημάρχου Αθηναίων.

Αναφορικά με τα αρχαία τα οποία βρέθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών, αυτά, όπως επισημαίνει ο Χρ. Ακριτίδης, έχουν περιφραχτεί, «τα έχουμε δηλαδή με κάποιον τρόπο περιχαρακώσει και σε δεύτερο χρόνο θα γίνουν εργασίες ανάδειξης ύστερα από μελέτη. Θα είναι ένα ανεξάρτητο έργο. Πάντως, βρήκαμε αρχαία που αποτυπώνουν όλη την ιστορία της Αθήνας».