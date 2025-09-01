Την έντονη ανησυχία και την πλήρη αντίθεση στην πρόσφατη πρόταση του δημάρχου Αθηναίων για την επαναφορά της οδικής κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, πάνω στη γραμμή του Τραμ, στην κατεύθυνση προς Αρδηττού εκφράζει με ανακοίνωσή του το Σωματείο Ηλεκτροδηγών Τραμ Αττικής.

«Η πρόταση αυτή αποτελεί μια πρωτοφανή και παγκοσμίως πρωτότυπη οπισθοδρόμηση, η οποία έρχεται σε ευθεία αντίθεση με όλες τις σύγχρονες αρχές βιώσιμης αστικής κινητικότητας.Η συγκεκριμένη πρόταση παραβιάζει κατάφωρα το θεσμοθετημένο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας και τη μελέτη για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων. Σύμφωνα με αυτά τα σχέδια, η Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας προβλέπεται να είναι ένας χώρος αφιερωμένος στους πεζούς και στους ποδηλάτες, με πλήρη πεζοδρόμηση και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Τραμ, Τρόλεϊ).

Η επαναφορά της κυκλοφορίας των ΙΧ σε αυτόν τον άξονα όχι μόνο ακυρώνει το όραμα για μια πιο ανθρώπινη και καθαρή πόλη, αλλά και επιβαρύνει τα δημόσια μέσα μεταφοράς προς όφελος του αυτοκινήτου», τονίζεται στην ανακοίνωση του Σωματείου.

Και συνεχίζει η ανακοίνωση: «Ενώ σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες οι αρχές κλείνουν δρόμους για τα ΙΧ, δημιουργώντας πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους και δίνοντας προτεραιότητα στα μέσα σταθερής τροχιάς, στην Αθήνα παρατηρούμε την αντίστροφη τάση. Αυτή η πρόταση προωθεί την ενθάρρυνση της χρήσης του αυτοκινήτου στο κέντρο της πόλης, επιδεινώνοντας την κυκλοφοριακή συμφόρηση, την ηχορύπανση και την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Ταυτόχρονα, παρατηρούμε με λύπη δηλώσεις από «συγκοινωνιολόγους» στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που, με το πρόσχημα της εξυπηρέτησης από το Μετρό, προτείνουν ουσιαστικά την κατάργηση της γραμμής Τραμ από τον Νέο Κόσμο προς το Σύνταγμα, χαρακτηρίζοντάς το ως «αχρείαστο». Τους καλούμε να επισκεφτούν το πεδίο και να χρονομετρήσουν οι ίδιοι τις διαδρομές αλλά και να μετρήσουν την επιβατική κίνηση. Είναι προφανές ότι αυτές οι δηλώσεις δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και εξυπηρετούν άλλους, σκοτεινούς σκοπούς».

Τέλος, το Σωματείο Ηλεκτροδηγών Τραμ Αττικής καλεί να παρέμβουν άμεσα το υουργείο Μεταφορών, «ώστε να πάρει θέση και να μην επιτρέψει αυτή την απαράδεκτη απόφαση του Δήμου Αθηναίων» αλλά και τον ΟΑΣΑ και τη ΣΤΑΣΥ. «Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι βρισκόμαστε σε πλήρη ετοιμότητα για οποιαδήποτε νομική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για να διαφυλάξουμε τη βιωσιμότητα του αστικού περιβάλλοντος και τα δικαιώματα των πολιτών για σύγχρονες και λειτουργικές δημόσιες συγκοινωνίες», καταλήγει η ανακοίνωση.