Συναγερμός σήμανε στο λιμάνι του Πειραιά όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα, στην πύλη Ε2, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των στελεχών του Λιμενικού Σώματος.

Λιμάνι Πειραιά: Ο ηλικιωμένος απεγκλωβίστηκε με την βοήθεια των λιμενικών

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στο όχημα επέβαινε ένας 89χρονος ημεδαπός. Ο οδηγός απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια των λιμενικών και είναι καλά στην υγεία του.

Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» για προληπτικές εξετάσεις. Τα αίτια του περιστατικού ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.