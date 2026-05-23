Ένταση προκλήθηκε την ώρα που μιλούσε ο Αλπερέν Σενγκούν, όταν μέλος από το τηλεοπτικό συνεργείο της EuroLeague άρπαξε μία σημαία που είχε ως θέμα την Ελληνική Επανάσταση. Αυτό διότι φέρεται να τον εμπόδιζε στο background και στα πλάνα από την εκπομπή που υπήρχε εκείνη τη στιγμή.

Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα αντικείμενο συζήτησης, καθώς καταγράφηκε σε μια στιγμή με έντονο συμβολισμό και προκάλεσε αντιδράσεις στα social media.

Λίγο αργότερα και αφού είχε προηγηθεί ένταση, ο άνδρας επέστρεψε τη σημαία έπειτα από υπόδειξη ανθρώπου της διοργάνωσης, ζητώντας συγγνώμη από τον κόσμο.

