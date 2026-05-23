Τις τελευταίες μέρες ένας ακόμα στολίσκος 430 ακτιβιστών με ανθρωπιστική βοήθεια κατευθυνόταν προς τη Γάζα με σκοπό να «σπάσει» τον ναυτικό αποκλεισμό της λωρίδας που έχει επιβάλει το Ισραήλ. Ο στολίσκος αναχαιτίστηκε την περασμένη Δευτέρα σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κύπρου από το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό και μεταφέρθηκαν σε χώρο στο λιμάνι της Ασντόντ.

Ο ακροδεξιός υπουργός Αμυνας του Ισραήλ Μπεν Γκβιρ ανήρτησε βίντεο όπου χλευάζει και ύστερα τρομοκρατεί τους χειροπεδημένους ακτιβιστές αφού πρώτα ακούγεται να λέει στα εβραϊκά «Καλώς ήλθατε στο Ισραήλ. Εδώ είμαστε εμείς αφέντες». Σε ένα άλλο βίντεο, δείχνοντας προς τους συλληφθέντες ακτιβιστές, λέει: «Ηρθαν με πολλή υπερηφάνεια, σαν μεγάλοι ήρωες. Δείτε τους τώρα. Δείτε πώς μοιάζουν τώρα. Καθόλου με ήρωες και με τίποτα απολύτως».

Το βίντεο έχει προκαλέσει σάλο εντός και εκτός Ισραήλ με πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η δική μας, να εκδίδουν ανακοινώσεις – άλλες σε αυστηρό τόνο, άλλες σε τόνο ήπιο, όπως η δική μας. Εχουμε άλλωστε κι αυτή τη «στρατηγική» σχέση με το Ισραήλ, που μας εμποδίζει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους.

Στο μεταξύ μέχρι και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μια σπάνια κίνηση, δήλωσε ότι οι κινήσεις του Μπεν Γκβιρ δεν ευθυγραμμίζονται με «τις αξίες του Ισραήλ». Βέβαια δεν τον απέπεμψε από την κυβέρνηση. Ούτε συστήθηκε για πρώτη φορά μαζί του όταν ο Γκβιρ εισέπραξε την οργή του κόσμου για το βίντεο που ανήρτησε.

Ας μη γελιόμαστε, ο Νετανιάχου ήξερε το ποιόν του Γκβιρ πολύ πριν συμβεί αυτό το περιστατικό, δεν είχε κανένα πρόβλημα να συνεργαστεί μαζί του και να τον κάνει υπουργό Αμυνας, ενώ η στάση του δείχνει πως εξακολουθεί να μην έχει κανένα απολύτως πρόβλημα.

Το περιστατικό, δημοσιοποιήθηκε από τον ίδιο τον Γκβιρ, ενώ είχαν αρχίσει ήδη διάφοροι σχολιαστές – αλλά και πολιτικά πρόσωπα – να βάζουν «μπρος» την κασέτα με τους χλευασμούς και την απαξίωση για τους ακτιβιστές που επεδίωξαν να προσεγγίσουν τη Γάζα μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια, όπως είχαν κάνει και πέρυσι με τον άλλο στολίσκο, λέγοντας λίγο-πολύ πως οι επιβαίνοντες επεδίωκαν την προβολή τους.

Κάποιοι σχολιαστές προέταξαν πάλι το επιχείρημα ότι το Ισραήλ είναι η μόνη δημοκρατία της περιοχής. Σύμφωνοι. Αλλά η Δημοκρατία, όπως ξέρουμε έχει διακυμάνσεις, και απαιτήσεις. Δεν αρκεί η δημοκρατική αρχή και ένα λαμπερό Pride τον Ιούνιο για να δικαιολογήσουν ό,τι κάνει μια ακροδεξιά κυβέρνηση σε ακτιβιστές, ότι δεν εφαρμόζεται το Διεθνές Δίκαιο και ότι ο στρατός σου αιματοκύλισε τη Γάζα, σκοτώνοντας χιλιάδες αμάχους.