Η μεγαλύτερη αθλητική ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου, το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα κάνει σέντρα στις 11 Ιουνίου, μετατρέπεται σε καρικατούρα της Wall Street, με τις τιμές που αφορούν αεροπορικά ταξίδια, ξενοδοχεία, εισιτήρια και μεταφορές να λειτουργούν με κανόνες μετοχών.

Η διοργάνωση του λαού, εκεί που συγκεντρώνονται άνθρωποι από κάθε γωνιά του κόσμου για να υποστηρίξουν τις ομάδες τους και να συμμετάσχουν στη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή, μετατρέπεται πλέον σε διοργάνωση των εκατομμυριούχων. Οι τιμές είναι εκτός πραγματικότητας και απευθύνονται αποκλειστικά σε ανθρώπους με μεγάλα πορτοφόλια.

Από τα τέλη του προηγούμενου χρόνου ομοσπονδιακοί προπονητές και υπουργοί χωρών που έχουν εξασφαλίσει συμμετοχή στο Μουντιάλ κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και προειδοποιούν τους φιλάθλους να μη θέσουν σε κίνδυνο την οικονομική τους σταθερότητα και μέλλον, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ταξιδιού στη Βόρεια Αμερική.

Ο Αντι Μάιλν, Άγγλος συνταξιούχος εκπαιδευτικός που ζει μόνιμα στην Ταϊλάνδη, δήλωσε τον Μάρτιο πως θα πουλήσει το δεύτερο σπίτι του έναντι 400.000 ευρώ, ώστε να χρηματοδοτήσει το ταξίδι στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό για να ζήσει από κοντά για δέκατη φορά τον πυρετό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Εκείνες τις ημέρες ο Μάιλν θεωρήθηκε μια καλτ φιγούρα, αλλά πολύ γρήγορα αποκαλύφθηκε πως η πώληση ενός σπιτιού είναι ίσως ένας από τους λίγους τρόπους για να χρηματοδοτηθεί ένα τέτοιο ταξίδι στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του AP την περασμένη εβδομάδα, ένας άγγλος φίλαθλος θα χρειαστεί να πληρώσει 2.292 δολάρια για μεταφορικά (αεροπλάνα, τρένα), 40 δολάρια για βίζα/ESTA, 5.265 δολάρια για εισιτήρια και 3.600 δολάρια για ξενοδοχεία/εστίαση. Σύνολο 11.197 δολάρια (περίπου 9.630 ευρώ), ποσό που αντιστοιχεί στο 22,6% του μέσου εισοδήματός του (42.563 ευρώ). Ενας Ιάπωνας χρειάζεται 11.181 δολάρια ή 33,2% του μέσου όρου των ετήσιων αποδοχών του, ενώ ένας Βραζιλιάνος θα πρέπει να ξοδέψει το 80,2% του μ.ό. του εισοδήματός του αφού το ταξίδι από το Σάο Πάολο απαιτεί 12.646 δολάρια.

Οι τιμές των εισιτηρίων αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τους εκατομμύρια φιλάθλους που θέλουν να παρακολουθήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο. Παρά το γεγονός ότι για τον τελικό τα εισιτήρια κατηγορίας 1 κόστιζαν το ιλιγγιώδες ποσό των 10.990 δολαρίων, η FIFA τόλμησε στις 8 Μαΐου να τριπλασιάσει την τιμή των καλύτερων διαθέσιμων εισιτηρίων, τα οποία πλέον διατίθενται έναντι 32.970 δολαρίων. Στη Ρωσία, πριν από οκτώ χρόνια κόστιζαν 506 δολάρια και στην τελευταία διοργάνωση στο Κατάρ 1.606 δολάρια.

Στα ύψη βρίσκονται και οι τιμές των εισιτηρίων για τον ημιτελικό της 14ης Ιουλίου στο Ντάλας, καθώς κοστίζουν 11.130, 4.330, 3.710 και 2.705 δολάρια. Για τον ημιτελικό της επόμενης ημέρας στην Ατλάντα τα εισιτήρια κυμαίνονται από 2.725 έως 10.635 δολάρια. Στη δευτερογενή αγορά που λειτουργεί ως χρηματιστήριο και θεωρείται απολύτως νόμιμη η μεταπώληση των εισιτηρίων στις ΗΠΑ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της FIFA, υπήρξαν φίλαθλοι που πλήρωσαν 2.299.998,85 δολάρια για να παρακολουθήσουν τον τελικό της 19ης Ιουλίου, στο MetLife, του Νιου Τζέρσεϊ.

Η FIFA δεν ελέγχει τις τιμές ζήτησης στην Αγορά Μεταπώλησης/Ανταλλαγής αλλά εισπράττει προμήθεια 15% από τον αγοραστή κάθε εισιτηρίου και αντίστοιχο ποσοστό από τον πωλητή. Ακόμα και ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε πως τα εισιτήρια είναι πανάκριβα, ωστόσο ο ισχυρός άνδρας της Διεθνούς Ομοσπονδίας, Τζιάνι Ινφαντίνο, υπερασπίστηκε την πολιτική της FIFA.

«Πρέπει να εξετάσουμε την αγορά. Βρισκόμαστε σε μια χώρα στην οποία η ψυχαγωγία είναι η πιο ανεπτυγμένη στον κόσμο, επομένως πρέπει να εφαρμόσουμε τις τιμές της αγοράς. Στις ΗΠΑ επιτρέπεται και η μεταπώληση εισιτηρίων, οπότε αν πουλήσετε εισιτήρια σε πολύ χαμηλή τιμή, αυτά τα εισιτήρια θα μεταπωληθούν σε πολύ υψηλότερη τιμή. Και μάλιστα, παρότι κάποιοι λένε ότι οι τιμές των εισιτηρίων που έχουμε είναι υψηλές, καταλήγουν στην αγορά μεταπώλησης σε ακόμη υψηλότερη τιμή, περισσότερο από τη διπλάσια από τη δική μας».

Οι εκπρόσωποι των Δημοκρατικών του Νιου Τζέρσεϊ στο Κογκρέσο, Φρανκ Παλόνε και Νέλι Πόου, έστειλαν επιστολή στον Ινφαντίνο ζητώντας λεπτομέρειες σχετικά με τη δυναμική τιμολόγηση της FIFA, τον αριθμό των απούλητων εισιτηρίων που είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή σε αυτό που η FIFA ονομάζει «Φάση Πωλήσεων Τελευταίας Στιγμής», πότε θα κυκλοφορήσουν επιπλέον εισιτήρια, εάν θα προστεθούν νέες κατηγορίες και την αιτιολόγηση των τελών στην Αγορά Μεταπώλησης/Ανταλλαγής. «Για πολλούς οπαδούς που ελπίζουν να παρακολουθήσουν αγώνες αυτό το καλοκαίρι, η διαδικασία πώλησης εισιτηρίων έχει γίνει ένα σημαντικό σημείο απογοήτευσης», έγραψαν. «Είμαστε βαθιά ανήσυχοι από αναφορές ότι η FIFA χρησιμοποιεί αδιαφανή τιμολόγηση, μεταβαλλόμενους κανόνες και ενδεχομένως παραπλανητικές πρακτικές».

Κατηγόρησαν επίσης τη FIFA για παραπλανητικούς χάρτες θέσεων

«Η FIFA φαίνεται επίσης να περιορίζει την προσφορά εισιτηρίων για να διαμορφώσει τη ζήτηση. Φέρεται να κρατούνται εισιτήρια για αγώνες, δημιουργώντας την εντύπωση περιορισμένης διαθεσιμότητας ακόμη και όταν μεγάλος αριθμός παραμένει απούλητος. Αυτό πιέζει τους οπαδούς να αγοράζουν γρήγορα, ενώ παράλληλα επιτρέπει στη FIFA να ελέγχει τις τιμές μέσω σταδιακών κυκλοφοριών».

Σύμφωνα με στοιχεία του ticketdata.com τις τελευταίες ημέρες υπάρχει μια αποκλιμάκωση των τιμών των φθηνότερων εισιτηρίων στη δευτερογενή αγορά και από την κορυφή των 736 δολαρίων να υποχωρούν στα 554 δολάρια κατά μέσο όρο. Τα πιο ακριβά εισιτήρια (μ.ό.) αφορούν τους αγώνες στο Μαϊάμι (1.203 δολάρια) και τα πιο φθηνά στο Σαν Φρανσίσκο (229 δολάρια). Όσον αφορά τους αγώνες, τα πιο φθηνά εισιτήρια υπάρχουν στο παιχνίδι του Πράσινου Ακρωτηρίου με τη Σαουδική Αραβία (162 δολάρια) και τα πιο ακριβά για τον τελικό (7.734 δολάρια μ.ό.).

Τις τελευταίες ημέρες παρατηρούνται επίσης πωλήσεις εισιτηρίων κάτω από την ονομαστική τους αξία για αγώνες με μικρό ενδιαφέρον, γεγονός που αποκαλύπτει τον πανικό στον οποίον βρίσκονται όσοι επένδυσαν τις ελπίδες τους για εύκολο κέρδος από τη διοργάνωση. Η αποκλιμάκωση οφείλεται στο μαζικό μποϊκοτάζ των ξένων φιλάθλων που αρνούνται να πληρώσουν μια μικρή περιουσία για να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μήπως όμως είναι ήδη πολύ αργά για όσους ήθελαν αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν το ταξίδι στη Βόρεια Αμερική; Τα καταλύματα είναι τα πρώτα που ένιωσαν τη δυσαρέσκεια των φιλάθλων. Σχεδόν το 80% των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σε εννέα από τις 11 πόλεις υποδοχής στις ΗΠΑ ανέφεραν πως οι κρατήσεις υπολείπονται κατά πολύ των αρχικών προβλέψεων, ενώ την ίδια στιγμή η FIFA ακύρωσε το 70% των κρατήσεών της.

Σε κάποιες πόλεις οι κρατήσεις είναι χαμηλότερες και από ένα συμβατικό καλοκαίρι και αναμένεται οι τιμές να αρχίσουν να υποχωρούν. Στη σχετική έκθεση αναφέρεται πως οι εγχώριοι ταξιδιώτες ξεπερνούν τους διεθνείς, μια ανισορροπία που απειλεί την οικονομία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της FIFA στα μέσα Απριλίου, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) εκτίμησε ότι το διευρυμένο τουρνουά θα αποφέρει έσοδα 80,1 δισ. Δολαρίων, εκ των οποίων τα 30 δισ. δολάρια αφορούν τις ΗΠΑ, ενώ θα δημιουργηθούν 200.000 θέσεις εργασίας στην Αμερική.

«Χρυσά» εισιτήρια ακόμα

Οι παράλογες τιμές επεκτείνονται σε ό,τι έχει σχέση με τις αναγκαστικές δραστηριότητες των φιλάθλων. Τον περασμένο μήνα η NJ Transit ανακοίνωσε αύξηση…1.000% στην τιμή του εισιτηρίου μετ’ επιστροφής από το Μανχάταν στο στάδιο MetLife του Νιου Τζέρσεϊ, το οποίο από 12,90 δολάρια θα κόστιζε πλέον 150 δολάρια! Φυσικά υπήρξαν έντονες αντιδράσεις, για να καταλήξει τελικά η τιμή στα 98 δολάρια (αύξηση 660%), γιατί, όπως ανακοίνωσε η NJ Transit, εξασφάλισε «χορηγούς και άλλες πηγές».

Το κύμα αντιδράσεων κατάφερε επίσης να μειωθεί η τιμή για τη μεταφορά των φιλάθλων με λεωφορεία από το Grand Central Terminal του Μανχάταν στο MetLife από 80 σε 20 δολάρια. Οι πιέσεις του μποϊκοτάζ, το οποίο απειλεί πλέον ανοιχτά το αφήγημα της τεράστιας οικονομικής επιτυχίας του Μουντιάλ που έπλεκε τόσους μήνες ο Τζιάνι Ινφαντίνο, ανάγκασαν την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει το μέτρο της πληρωμής 15.000 δολαρίων για βίζα που απαιτούσαν οι ΗΠΑ από φιλάθλους ορισμένων χωρών (Αλγερία, Πράσινο Ακρωτήρι, Ακτή Ελεφαντοστού, Σενεγάλη, Τυνησία).

Πρόκειται για μια σπάνια χαλάρωση των περιορισμών μετανάστευσης που αποκαλύπτει το αδιέξοδο των διοργανωτών.Η ακρίβεια δεν αφορά βέβαια μόνο τους απλούς φιλάθλους αλλά και τις αποστολές που θα ταξιδέψουν στη Βόρεια Αμερική. Λόγω του υψηλού κόστους παραμονής τους η FIFA υποχρεώθηκε να αυξήσει το συνολικό ποσό που θα μοιράσει στις φιναλίστ από τα 727 εκατ. στα 871 εκατ. δολάρια.