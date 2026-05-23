Μια σημαντική ευκαιρία για δεκάδες επαγγελματίες, κυρίως από τον χώρο της τεχνολογίας, φέρνει η νέα προκήρυξη της ΗΔΥΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μ.Α.Ε.). Ο οργανισμός αναζητά 56 άτομα για να στελεχώσουν άμεσα τις υπηρεσίες του.

​Το δέλεαρ στη συγκεκριμένη προκήρυξη δεν είναι μόνο το αντικείμενο, αλλά και η διάρκεια. Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν είναι τριετείς.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026 και ώρα 14:30.

​Οι θέσεις εργασίας αφορούν αποφοίτους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) και κατανέμονται ως εξής:

ΠΕ Πληροφορικής / ΤΕ Πληροφορικής (Software ή Hardware) – 25 θέσεις

ΠΕ Πληροφορικής / ΤΕ Πληροφορικής (Software ή Hardware) – 10 θέσεις

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού / ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού – 9 θέσεις

ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού – 6 θέσεις

ΔΕ Πληροφορικής / ΔΕ Προσωπικού Η/Υ – 5 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού / ΔΕ Ηλεκτρολόγων – 1 θέση

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Η υποβολή των φακέλων γίνεται ιδιοχείρως στα γραφεία της ΗΔΥΚΑ ΜΑΕ (Λυκούργου 10, Τ.Κ. 10551, Αθήνα, Γραμματεία Πρωτοκόλλου – Ισόγειο) ή ταχυδρομικώς στην ίδια διεύθυνση.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης καθορίζεται από τη σφραγίδα αποστολής του φακέλου. Επισημαίνεται ότι ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η πλήρης προκήρυξη των θέσεων είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.