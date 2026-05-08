Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) ανακοίνωσε έναν από τους μεγαλύτερους γενικούς διαγωνισμούς των τελευταίων ετών, ανοίγοντας τον δρόμο για 782 μόνιμες προσλήψεις εξειδικευμένων στελέχων στο ευρωπαϊκό δημόσιο. Η διαδικασία, που συχνά αποκαλείται ως «ευρωπαϊκό ΑΣΕΠ», αφορά τον βαθμό AD7 και επικεντρώνεται στον κλάδο της πληροφορικής και της διαχείρισης δεδομένων.

Κατανομή θέσεων ανά τομέα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι 782 θέσεις κατανέμονται ως εξής:

Υποδομές ΤΠΕ: 204 θέσεις

Διαχείριση έργων ΤΠΕ: 228 θέσεις

Υπολογιστικά νέφη και δίκτυα: 166 θέσεις

Επιστήμη δεδομένων: 184 θέσεις

Παράλληλα, «τρέχει» και δεύτερος διαγωνισμός της EPSO για ακόμη 448 θέσεις της ίδιας βαθμίδας (εδώ η προκήρυξη). Οι αποδοχές του βαθμού AD7 θεωρούνται ιδιαίτερα ανταγωνιστικές για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Το νέο μισθολόγιο εφαρμόζεται βάσει του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης της ΕΕ και τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2025.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες γενικές προϋποθέσεις:

Να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ και να διαθέτουν πλήρη πολιτικά δικαιώματα. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Να παρέχουν τα απαραίτητα εχέγγυα ήθους για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Απαιτείται άριστη γνώση (επίπεδο C1) μίας από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ και ικανοποιητική γνώση (επίπεδο B2) μιας δεύτερης γλώσσας.

Η διαδικασία περιλαμβάνει:

Υποβολή αίτησης .

. Δοκιμασίες κατανόησης, γνώσεων για την ΕΕ, ψηφιακών δεξιοτήτων και σύνταξη ελεύθερου κειμένου για ευρωπαϊκά θέματα (EUFTE).

Βαθμολόγηση των δοκιμασιών και έλεγχο επιλεξιμότητας.

Κατάρτιση του πίνακα επιτυχόντων.

Προθεσμίες υποβολής

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO έως τις 10 Ιουνίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών). Μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει να αναρτηθεί αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Η προθεσμία για την ανάρτηση των υπόλοιπων δικαιολογητικών εγγράφων, όπως τίτλοι σπουδών και αποδεικτικά προϋπηρεσίας, λήγει την 1η Οκτωβρίου 2026.

Ολόκληρη η προκήρυξη είναι διαθέσιμη εδώ.