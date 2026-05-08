Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού μέσω της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης απευθύνει ανοικτή πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις και τους φορείς του ιδιωτικού τομέα για την υποβολή θέσεων μαθητείας για την περίοδο 2026–2027.

Η φετινή διαδικασία ξεκινά νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά και ακολουθεί την πρόσκληση προς τους δημόσιους φορείς, με στόχο την ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στον θεσμό της μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ./ Π.ΕΠΑ.Λ. σε ολόκληρη τη χώρα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση των ευκαιριών για νέους και νέες που ζουν και δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα προσδοκώντας αντίστοιχη συμμετοχή στη νησιωτική, ορεινή και ακριτική Ελλάδα.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Η Μαθητεία αποτελεί σήμερα μία από τις σημαντικότερες δημόσιες πολιτικές για τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την πραγματική οικονομία. Η συνεχής ενίσχυση της χρηματοδότησης του θεσμού, με συνολικό προϋπολογισμό πλέον 182,1 εκατομμύρια ευρώ, αποτυπώνει τη σταθερή πολιτική μας βούληση να επενδύσουμε ακόμη περισσότερο στους νέους ανθρώπους, στις δεξιότητές τους και στις σύγχρονες ανάγκες της παραγωγής. Το “Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας” έχει πλέον καθιερωθεί ως μια δυναμική εκπαιδευτική διαδρομή που δημιουργεί πραγματικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης για τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ.

Σήμερα καλούμε τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή τη μεγάλη εθνική προσπάθεια και να συμβάλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση των αυριανών πιστοποιημένων επαγγελματιών της χώρας. Η συνεργασία του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος και του ιδιωτικού τομέα στη Μαθητεία αποτελεί επένδυση με ισχυρό κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα, καθώς προσφέρει στους νέους πολύτιμη μάθηση σε πραγματικό χώρο εργασίας, αυξάνει το ποσοστό άμεσης απασχολησιμότητά τους ακόμη και στον ίδιο εργοδότη της μαθητείας και ταυτόχρονα δίνει στις επιχειρήσεις επαφή με ανθρώπινο δυναμικό με σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες».

Καθοριστική σε αυτή την προσπάθεια είναι και η συμβολή των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. και των Π.ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι στηρίζουν με συνέπεια και υψηλή επιστημονική επάρκεια την επιτυχή υλοποίηση του θεσμού. Συνεχίζουμε όλοι μαζί να ενδυναμώνουμε τη Μαθητεία ως έναν θεσμό ποιότητας, κοινωνικής κινητικότητας και αναπτυξιακής προοπτικής για τη χώρα. Η επένδυση στη Μαθητεία είναι επένδυση στο μέλλον της ελληνικής οικονομίας και της νέας γενιάς.

Η μαθητεία αποτελεί έναν σύγχρονο και δυναμικό θεσμό που συνδέει ουσιαστικά την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας, δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επενδύσουν σε νέους επαγγελματίες και να συμβάλουν ενεργά στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού με σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες, που καταλήγουν σε αναγνωρισμένα προσόντα Επιπέδου 5 του ΕΠΠ.

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνος Βλάσης αναφέρει: «Η Μαθητεία δίνει στους νέους τη δυνατότητα να κάνουν ένα ουσιαστικό και πιο ασφαλές πρώτο βήμα στον χώρο εργασίας, αποκτώντας εμπειρία, συνέπεια και εξοικείωση με τις πραγματικές απαιτήσεις της καθημερινής εργασιακής ζωής. Παράλληλα, συμβάλλει στη σταδιακή μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση με όρους που ενισχύουν την αυτονομία και την προσωπική εξέλιξη των μαθητευόμενων.

Η σημαντική ανταπόκριση των επιχειρήσεων την προηγούμενη χρονιά δείχνει ότι η Μαθητεία εξελίσσεται σε έναν θεσμό με ουσιαστικό αντίκτυπο τόσο για τους νέους όσο και για την παραγωγική λειτουργία των επιχειρήσεων. Η διεύρυνση των διαθέσιμων θέσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε ακόμη περισσότεροι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία και νέες δυνατότητες για το μέλλον τους. Κάθε νέα θέση μαθητείας αποτελεί μια ουσιαστική πράξη εμπιστοσύνης προς τη νέα γενιά και μια επένδυση στις δυνατότητες, τις δεξιότητες και τη δημιουργικότητά της».

Οι ιδιωτικοί φορείς που επιθυμούν να στηρίξουν και φέτος τον θεσμό της μαθητείας —ο οποίος αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα και καινοτόμα μοντέλα εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ευρώπη— καλούνται να καταχωρίσουν τις διαθέσιμες θέσεις τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος e-mathiteia https://e-mathiteia.minedu.gov.gr ακολουθώντας τις αναρτημένες οδηγίες στην ενότητα «Διεπαφή Επιχειρήσεων».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026 και ώρα 23:59 (έναρξη τμημάτων τον Οκτώβριο του 2026).

Από την Τρίτη 1/9/2026 έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων μαθητευόμενων, οι φορείς του Ιδιωτικού τομέα θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν μόνο δεσμευμένες θέσεις. Επισημαίνεται ότι δεν θα δοθεί παράταση στην προθεσμία καταχώρισης θέσεων.

Η ενίσχυση της μαθητείας αποτελεί σταθερή προτεραιότητα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, με στόχο τη δημιουργία περισσότερων και ποιοτικότερων επαγγελματικών ευκαιριών για τους νέους και την ισχυρότερη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στο σχετικό Ενημερωτικό Σημείωμα για Ιδιώτες της περιόδου 2026–2027.