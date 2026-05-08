Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές των καυσίμων σε όλη τη χώρα, με τη μέση τιμή της απλής αμόλυβδης να διαμορφώνεται πανελλαδικά στα 2,094€ το λίτρο. Όπως δείχνουν τα στοιχεία, τα νησιά συνεχίζουν να κρατούν τα «σκήπτρα» της ακρίβειας, ενώ στα μεγάλα αστικά κέντρα οι τιμές είναι ελαφρώς χαμηλότερες.

Οι μέσες τιμές στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τις μετρήσεις στα πρατήρια, οι μέσες τιμές ανά προϊόν ήταν οι εξής:

Αμόλυβδη 95 οκτ.: 2,094€

Αμόλυβδη 100 οκτ.: 2,268€

Diesel Κίνησης: 1,878€

Υγραέριο (Autogas): 1,248€

Πού είναι ακριβότερα και πού φθηνότερα;

Η γεωγραφική θέση παίζει καθοριστικό ρόλο στην τελική τιμή που πληρώνει ο οδηγός:

Οι πιο ακριβές περιοχές: Πρωταθλήτρια ακρίβειας αναδεικνύεται η περιοχή των Κυκλάδων με την αμόλυβδη στα 2,220€, ακολουθούμενη από τα Δωδεκάνησα (2,167€) και την Κεφαλλονιά (2,148€).

Οι πιο οικονομικές περιοχές: Τις χαμηλότερες μέσες τιμές στην αμόλυβδη συναντάμε στη Σάμο (2,065€), τη Φλώρινα (2,069€) και τις Σέρρες (2,070€).

Τι συμβαίνει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη;

Στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα οι τιμές κινήθηκαν πολύ κοντά:

Αττική: Η αμόλυβδη 95 οκτ. πωλούνταν κατά μέσο όρο προς 2,080€.

Θεσσαλονίκη: Η αντίστοιχη τιμή ήταν 2,086€.

Για τους οδηγούς, το Diesel κίνησης παραμένει κάτω από το όριο των 2 ευρώ σε όλη την Ελλάδα (με εξαίρεση τις Κυκλάδες), ενώ το υγραέριο παρουσιάζει τις μεγαλύτερες αυξομειώσεις ανάλογα με τον νομό, ξεκινώντας από το 1,14€ και φτάνοντας μέχρι το 1,50€.