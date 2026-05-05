Το Ecodriving, το μάθημα της οικονομικής οδήγησης δεν απαιτεί κάποιο πτυχίο. Απλά, να εφαρμόστε, σύμφωνα με τον Νίκο Λιβανό κάποιους απλούς κανόνες, που θα σας εξοικονομήσουν αρκετά ευρώ στην τσέπη.
Τα σύγχρονα αυτοκίνητα κάνουν …παπάδες. Και επίσης, μπορούν να πετύχουν τη νηστεία που πολλοί θα θέλατε να την επεκτείνετε – στον κινητήρα σας και όσον αφορά την κατανάλωση καυσίμου – για όλο τον χρόνο.
Οι ειδικοί αναφέρουν: Αν εφαρμόστε τους κανόνες της οικονομικής οδήγησης, τότε, θα εξοικονομήστε έως και 25% καύσιμα – και χρήματα! Και όλα αυτά χωρίς να χρειάζεστε να είστε οικολόγος. Αρκεί να εφαρμόστε μερικούς απλούς κανόνες. Οπότε, ξεχάστε τα γκάζια.
Το Ecodriving, το μάθημα την οικονομικής και οικολογικής οδήγησης περιλαμβάνεται πλέον στις εξετάσεις των νέων οδηγών για την απόκτηση διπλώματος. Συγκεκριμένα, ο οδηγός μπορεί να επιτύχει μείωση της κατανάλωσης καυσίμου έως και 10% με 25%! Αυτό, συνεπάγεται, εξοικονόμηση της βενζίνης, κέρδος τόσο για το περιβάλλον ( λιγότεροι ρύποι) και κέρδος στην τσέπη του υποψήφιου αγοραστή.
Πρακτικά ο οδηγός που εφαρμόζει τους κανόνες του Ecodriving θα μπορεί να κινείται 50 ημέρες το χρόνο δωρεάν! Επίσης, σε επίπεδο ασφάλειας θα έχουμε λιγότερα ατυχήματα από 10% έως 25% και επομένως βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Πρακτικά η εξοικονόμηση καυσίμου της τάξης του 5% αποφέρει μείωση εκπομπής κατά μισό εκατομμύριο τόνους διοξειδίου του άνθρακα.
Οι χρυσοί κανόνες του Ecodriving
- Αλλάζετε ταχύτητα στις 2.000 – 2.500 σ.α.λ. στα μοντέλα βενζίνης και κάτω από τις 2.000 σ.α..λ στα ντίζελ.
- Πρέπει να οδηγούμε με σταθερή ταχύτητα, χρησιμοποιώντας τη μεγαλύτερη δυνατή σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων. Πρέπει να αποφεύγουμε τα άσκοπα φρεναρίσματα.
- Σβήνετε τον κινητήρα, όταν είστε ακινητοποιημένοι για περισσότερο από μισό λεπτό ( π.χ. στο μποτιλιάρισμα, τα φανάρια που αργούν κ.α.). Τυχεροί όσοι έχουν start/stop.
- Καλό είναι να ελέγχουμε την πίεση των ελαστικών τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Η σωστή πίεση ελαστικών βελτιώνει την οικονομία καυσίμου και την οδική ασφάλεια. Πίεση μικρότερη κατά 25% σημαίνει έως και 2% – 5% περισσότερο καύσιμο.
- Κάνετε σωστή και τακτική συντήρηση του οχήματος και ιδιαιτέρως των ελαστικών.
- Προσέχουμε τη φόρτωση του αυτοκινήτου και μέσα σε αυτό δεν ξεχνάμε περιττά αντικείμενα που επιβαρύνουν το όχημα. Αποφεύγουμε τη χρήση σχαρών στην οροφή ενώ η υπερβολική φόρτωση σημαίνει και αυξημένη κατανάλωση. Η σχάρες αυξάνουν την αεροδυναμική αντίσταση και συνεπώς την αύξηση της κατανάλωσης.
- Πρέπει να αποφεύγουμε τα άσκοπα ανοίγματα των παραθύρων. Αυξάνουν την αντίσταση του αέρα και κατά συνέπεια και την κατανάλωση καυσίμου.
- Μεγάλη προσοχή χρειάζεται και η χρήση του κλιματισμού. Άσκοπη χρήση του μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση καυσίμου έως και 5%.
- Καλό είναι στις ανηφόρες να κινείστε με τη μέγιστη δυνατή σχέση μετάδοσης. Επίσης στις κατηφόρες να έχουμε πάντα τη μεγαλύτερη δυνατή σχέση στο κιβώτιο παρά – όταν δεν πατάμε γκάζι – να αφήνουμε νεκρά.
- Στις στροφές πρέπει να επιβραδύνουμε ακόμη και με κατέβασμα της ταχύτητας παρά να πατάμε φρένο, εφόσον είναι δυνατόν. Η επιτάχυνση και το βίαιο φρενάρισμα πριν από κάθε στροφή εκτός από την αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου είναι και επικίνδυνη.
