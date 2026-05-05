Το Ecodriving, το μάθημα της οικονομικής οδήγησης δεν απαιτεί κάποιο πτυχίο. Απλά, να εφαρμόστε, σύμφωνα με τον Νίκο Λιβανό κάποιους απλούς κανόνες, που θα σας εξοικονομήσουν αρκετά ευρώ στην τσέπη.

Τα σύγχρονα αυτοκίνητα κάνουν …παπάδες. Και επίσης, μπορούν να πετύχουν τη νηστεία που πολλοί θα θέλατε να την επεκτείνετε – στον κινητήρα σας και όσον αφορά την κατανάλωση καυσίμου – για όλο τον χρόνο.

Οι ειδικοί αναφέρουν: Αν εφαρμόστε τους κανόνες της οικονομικής οδήγησης, τότε, θα εξοικονομήστε έως και 25% καύσιμα – και χρήματα! Και όλα αυτά χωρίς να χρειάζεστε να είστε οικολόγος. Αρκεί να εφαρμόστε μερικούς απλούς κανόνες. Οπότε, ξεχάστε τα γκάζια.

Το Ecodriving, το μάθημα την οικονομικής και οικολογικής οδήγησης περιλαμβάνεται πλέον στις εξετάσεις των νέων οδηγών για την απόκτηση διπλώματος. Συγκεκριμένα, ο οδηγός μπορεί να επιτύχει μείωση της κατανάλωσης καυσίμου έως και 10% με 25%! Αυτό, συνεπάγεται, εξοικονόμηση της βενζίνης, κέρδος τόσο για το περιβάλλον ( λιγότεροι ρύποι) και κέρδος στην τσέπη του υποψήφιου αγοραστή.

Πρακτικά ο οδηγός που εφαρμόζει τους κανόνες του Ecodriving θα μπορεί να κινείται 50 ημέρες το χρόνο δωρεάν! Επίσης, σε επίπεδο ασφάλειας θα έχουμε λιγότερα ατυχήματα από 10% έως 25% και επομένως βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Πρακτικά η εξοικονόμηση καυσίμου της τάξης του 5% αποφέρει μείωση εκπομπής κατά μισό εκατομμύριο τόνους διοξειδίου του άνθρακα.

Οι χρυσοί κανόνες του Ecodriving