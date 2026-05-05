Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) προειδοποίησε ότι η παγκόσμια οικονομία κινδυνεύει να αντιμετωπίσει ένα «πολύ χειρότερο αποτέλεσμα» εάν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή παραταθεί και το 2027, με τις τιμές του πετρελαίου να εκτινάσσονται στα 125 δολάρια το βαρέλι.

Η Διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, τόνισε ότι η συνέχιση της σύγκρουσης καθιστά μη ρεαλιστικό το «σενάριο αναφοράς» του οργανισμού, που προέβλεπε μικρή επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 3,1% και ήπια αύξηση των τιμών στο 4,4%. Το σενάριο αυτό, όπως είπε, βασιζόταν στην υπόθεση μιας βραχύβιας κρίσης.

«Αυτό το σενάριο, κάθε μέρα που περνάει, μένει όλο και πιο πίσω», δήλωσε η Γκεοργκίεβα, μιλώντας σε συνέδριο του Ινστιτούτου Milken. Υπογράμμισε ότι η συνέχιση του πολέμου, οι τιμές πετρελαίου γύρω στα 100 δολάρια ανά βαρέλι και οι αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις δείχνουν πως το «δυσμενές σενάριο» του ΔΝΤ έχει ήδη ενεργοποιηθεί.

«Αν αυτό συνεχιστεί μέχρι το 2027 και οι τιμές του πετρελαίου φτάσουν τα 125 δολάρια περίπου, τότε πρέπει να περιμένουμε ένα πολύ χειρότερο αποτέλεσμα», πρόσθεσε, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξει νέα άνοδος του πληθωρισμού και αποσταθεροποίηση των προσδοκιών.

Τα σενάρια του ΔΝΤ για την παγκόσμια ανάπτυξη

Το ΔΝΤ είχε παρουσιάσει τον περασμένο μήνα τρία σενάρια για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας το 2026 και το 2027, υπό το βάρος της αβεβαιότητας που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή: το «σενάριο αναφοράς», το «δυσμενές σενάριο» και το «σοβαρό σενάριο».

Το δυσμενές σενάριο προβλέπει επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 2,5% το 2026 και γενικό πληθωρισμό 5,4%, ενώ το σοβαρό σενάριο εκτιμά ανάπτυξη μόλις 2% και πληθωρισμό 5,8%.

Ενεργειακή κρίση και επιπτώσεις στις αγορές

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Chevron, Mike Wirth, προειδοποίησε ότι οι ελλείψεις στην προσφορά πετρελαίου θα αρχίσουν να γίνονται αισθητές παγκοσμίως, λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται το 20% της παγκόσμιας προσφοράς αργού πριν από τον πόλεμο.

Όπως σημείωσε, οι οικονομίες θα αρχίσουν να συρρικνώνονται, με πρώτη την Ασία, καθώς η ζήτηση προσαρμόζεται στην περιορισμένη προσφορά, ενώ τα Στενά παραμένουν κλειστά εξαιτίας του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.

Ανησυχία για τις αλυσίδες εφοδιασμού και τις τιμές τροφίμων

Η Γκεοργκίεβα επεσήμανε ότι το ΔΝΤ παρακολουθεί στενά τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στις αλυσίδες εφοδιασμού. Τα λιπάσματα, όπως είπε, είναι ήδη 30% έως 40% ακριβότερα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των τροφίμων κατά 3% έως 6%, επηρεάζοντας και άλλους κλάδους της οικονομίας.

«Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι αυτό είναι πραγματικά σοβαρό», ανέφερε, εκφράζοντας ανησυχία για το ότι πολλοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εξακολουθούν να ενεργούν σαν η κρίση να τελειώσει σύντομα, εφαρμόζοντας μέτρα που διατηρούν τη ζήτηση για πετρέλαιο υψηλή.

«Μην ρίχνετε βενζίνη στη φωτιά», είπε χαρακτηριστικά. «Όλοι σε αυτή την αίθουσα γνωρίζουν ότι αν η προσφορά συρρικνωθεί, η ζήτηση πρέπει να ακολουθήσει», πρόσθεσε.