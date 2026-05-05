Έως τα τέλη του μήνα αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π.).

Υπενθυμίζεται πως οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 26 Απριλίου και διοργανώθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας του υπουργείου Εσωτερικών σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Αξίζει να σημειωθεί πως στις εξετάσεις προσήλθαν 4.741 υποψήφιοι από τους συνολικά 5.016 που είχαν κάνει αίτηση – ποσοστό συμμετοχής 94,52%. Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν σε 79 εξεταστικά κέντρα σε όλη την επικράτεια, εκ των οποίων τα εννέα λειτούργησαν για τους υποψηφίους ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι εξετάζονται προφορικά.

Στις προηγούμενες εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Νοέμβριο του 2025, συμμετείχαν 3.399 υποψήφιοι εκ των οποίων βαθμολογήθηκαν 3.385, Ο αριθμός, δε, των επιτυχόντων ήταν 1.508μ, με το ποσοστό επιτυχίας να ανέρχεται σε 44,55%. Μάλιστα, όπως είχε ανακοινωθεί τότε, 14 γραπτά υποψηφίων μηδενίστηκαν λόγω απόπειρας αντιγραφής.

Σημειώνεται, πάντως, πως η επιτυχής συμμετοχή στις συγκεκριμένες εξετάσεις είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας καθώς πιστοποιεί την επάρκεια γνώσεων των υποψηφίων στην ελληνική γλώσσα, την ιστορία, τη γεωγραφία, τους πολιτικούς θεσμούς και τον πολιτισμό της χώρας.

Όσο για τις επόμενες εξετάσεις για την απόκτηση του Π.Ε.Γ.Π., αυτές έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026.