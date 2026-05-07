Η συγκλονιστική υπόθεση κακοποίησης που είχε συνταράξει το Καρπενήσι και την κοινωνία της Ευρυτανίας έφτασε στο τέλος της με βαριές ποινές για το πρώην ζευγάρι που κατηγορούνταν για τη συστηματική κακοποίηση του λίγων ημερών βρέφους τους.

Μετά από δύο αναβολές, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λαμίας έκρινε ομόφωνα ένοχους τη 43χρονη μητέρα και τον 47χρονο πατέρα για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, από κοινού, κατά μόνας και κατ’ εξακολούθηση, σε βάρος του παιδιού τους, κατά το διάστημα από τον Δεκέμβριο του 2022 έως τον Μάρτιο του 2023.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, στη μητέρα επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 14 ετών, ενώ ο πατέρας καταδικάστηκε σε κάθειρξη 12 ετών. Το δικαστήριο απέρριψε όλα τα αιτήματα αναγνώρισης ελαφρυντικών και αποφάσισε οι εφέσεις να μην έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα, οδηγώντας τους δύο καταδικασθέντες απευθείας στη φυλακή.

Το μωρό έχει πλέον μόνιμο πρόβλημα στον εγκέφαλο

Καταπέλτης υπήρξε η εισαγγελική πρόταση, καθώς ο εισαγγελέας της έδρας έκανε λόγο για επαναλαμβανόμενη κακοποιητική συμπεριφορά και πλήρη έλλειψη μεταμέλειας από τους γονείς. Όπως τόνισε, η παραδοχή τους ότι υπήρξαν «ανίκανοι γονείς» δεν μπορεί να λειτουργήσει ως άλλοθι για τις πράξεις τους.

Το παιδί, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στο δικαστήριο, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς φέρει σύστημα παροχέτευσης στον εγκέφαλο διά βίου. Οι γιατροί δεν είναι ακόμη σε θέση να προβλέψουν την εξέλιξη της κατάστασής του.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στο παρελθόν του πατέρα, ο οποίος είχε ήδη καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βάρος άλλου παιδιού του, ενώ το 2016 είχε χάσει την επιμέλειά του μαζί με την πρώην σύζυγό του.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν παιδίατρος, ύστερα από παρέμβαση των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου, διαπίστωσε ανησυχητική αύξηση της περιμέτρου του κεφαλιού του βρέφους. Παρά τις αρχικές αντιδράσεις των γονέων για τη μεταφορά του σε δημόσιο νοσοκομείο, το παιδί τελικά διακομίστηκε σε Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, με τη συνδρομή κοινωνικών λειτουργών και της αστυνομίας.

Ακόμη και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μητέρα φέρεται να προκάλεσε νέες σωματικές κακώσεις στο βρέφος, γεγονός που οδήγησε την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ευρυτανίας να διατάξει την άμεση απομάκρυνσή της από το νοσοκομείο.