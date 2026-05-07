Ένα απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε στο Κόπα Σουνταμερικάνα. Η Αουντάξ Ιταλιάνο υποδεχόταν τη Βάσκο Ντε Γκάμα για την 4η αγωνιστική της φάσης των ομίλων.

Με την έναρξη του αγώνα και μόλις στο 5ο λεπτό ο αμυντικός των φιλοξενούμενων έκανε μία καθιερωμένη πάσα προς τον τερματοφύλακα, όμως η κατάληξη ήταν διαφορετική από ότι φανταζόταν.

Ο γκολκίπερ ήταν εκτός εστίας, με συνέπεια να μην υπολογίζει σωστά την πορεία της πάσας και να κυνηγάει την μπάλα χωρίς όμως να την προλαβαίνει.

Η κατάληξη; Να δεχτεί αυτογόλ η ομάδα του και η συγκεκριμένη φάση να κάνει το γύρο του διαδικτύου.

GOL CONTRA BIZARRO DO VASCO! pic.twitter.com/fMSJ4oQ4GS — out of context brasileirão (@oocbrsao) May 6, 2026

Για την ιστορία, η Βάσκο Ντε Γκάμα κατάφερε να ανακάμψει, πετυχαίνοντας την ανατροπή και φέυγοντας με ένα πολύτιμο «διπλό».