Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για την αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να καλείται να διαχειριστεί τόσο τα αγωνιστικά δεδομένα όσο και τα προβλήματα τραυματισμών ενόψει του τελευταίου φετινού ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό.

Στην προπόνηση που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί, τόσο ο Δημήτρης Χατσίδης όσο και ο Γιώργος Γιακουμάκης ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, συνεχίζοντας την προσπάθειά τους να επιστρέψουν στη δράση. Ο νεαρός εξτρέμ παραμένει εκτός κανονικού προγράμματος μετά τον τραυματισμό που υπέστη πριν από περίπου μία εβδομάδα, πραγματοποιώντας για δεύτερη διαδοχική ημέρα ατομική προπόνηση.

Από την άλλη πλευρά, ο Γιώργος Γιακουμάκης δείχνει αποφασισμένος να προλάβει έστω ένα από τα τελευταία παιχνίδια της σεζόν, καθώς δεν θέλει να κλείσει τη χρονιά όντας εκτός δράσης. Μπορεί οι πιθανότητες να μην είναι με το μέρος του αλλά φαίνεται πως θέλει να εξαντλήσει τις όποιες πιθανότητες υπάρχουν.

Την ίδια στιγμή, ο Δικέφαλος του Βορρά ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό για πέμπτη και τελευταία φορά μέσα στη φετινή σεζόν, με στόχο να πετύχει μία νίκη που μπορεί να αποκτήσει ιστορική σημασία. Αν οι Ασπρόμαυροι καταφέρουν να επικρατήσουν ξανά των Πειραιωτών, τότε θα συμπληρώσουν τρεις νίκες απέναντί τους μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, κάτι που έχουν κάνει το 1976 και το 2010.

Η αρχή έγινε στις 14 Ιανουαρίου, όταν ο ΠΑΟΚ νίκησε με 2-0 τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για τον νοκάουτ προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Ακολούθησε η επικράτηση με 3-1 στην Τούμπα για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, αποτέλεσμα που επέτρεψε στην ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου να πιάσει τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση.