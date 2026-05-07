Ο Θανάσης Ζεμπίλης, εκ των πέντε βουλευτών που υπέγραψαν την επιστολή (μέσω των ΝΕΩΝ) με αποδέκτη το Μαξίμου για τον επιτελικό κράτος δήλωσε σύμφωνα με πληροφορίες αντίθετος με τη μείωση του αριθμού των βουλευτών. Υπήρξε μάλιστα διάλογος με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο οποίος παρενέβη κι εκείνος.

Ο βουλευτής είπε στην παρέμβασή του ότι θα μιλήσει για τα άρθρα 29, 60 και 81.

«Να απαντήσουμε τι είδους δημοκρατία θέλουμε, τι κοινοβουλευτισμό θέλουμε και ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή» σημείωσε λέγοντας «όχι» στη μείωση του αριθμού των βουλευτών.

Τότε σύμφωνα με πηγές, ο πρωθυπουργος απάντησε ότι το Σύνταγμα ορίζει τον αριθμό των βουλευτών μεταξύ 200 και 300 «και δεν υπάρχει στη συνταγματική αναθεώρηση κάποια πρόταση για μείωση του αριθμού των βουλευτών».