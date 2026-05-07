Η γερμανική βιομηχανία κατέγραψε τον Μάρτιο σημαντική άνοδο στις νέες παραγγελίες, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η πολυαναμενόμενη έξοδος από τη στασιμότητα ίσως να είχε αρχίσει. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 5% σε σχέση με τον Φεβρουάριο.

Ακόμη και χωρίς τις μεγάλες μεμονωμένες κρατικές παραγγελίες –όπως αυτές του τομέα της άμυνας που συχνά αλλοιώνουν την εικόνα– η αύξηση παραμένει ισχυρή, στο 5,1%. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η άνοδος δεν ήταν συγκυριακή, αλλά ευρύτερη και διαχυμένη σε πολλούς κλάδους της βιομηχανίας.

Η εικόνα αυτή ενίσχυσε την αισιοδοξία των οικονομικών αναλυτών, καθώς για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερο από δύο χρόνια στασιμότητας φαινόταν πιθανό να ξεκινά μια σταθερή ανοδική τάση στη ζήτηση βιομηχανικών προϊόντων. Η ενδεχόμενη αύξηση της παραγωγής, σε συνδυασμό με τις κρατικές δαπάνες, δημιουργούσε προσδοκίες για σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας, η οποία έχει επιβαρυνθεί από την ενεργειακή κρίση, τον πληθωρισμό και την επιβράδυνση της παγκόσμιας ζήτησης.

Ανατροπή λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων

Ωστόσο, το θετικό αυτό αφήγημα φαίνεται να ανατρέπεται εξαιτίας των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και της κλιμάκωσης της έντασης στο Ιράν. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η σύγκρουση έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τις διεθνείς αγορές ενέργειας, προκαλώντας άνοδο στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει το κλίμα αβεβαιότητας για τις επιχειρήσεις, περιορίζοντας την επενδυτική διάθεση και τη βιομηχανική ζήτηση. Όπως επισημαίνεται σε οικονομικές αναλύσεις, η ανασφάλεια που προκαλεί η γεωπολιτική ένταση επιβαρύνει ήδη την επιχειρηματική εμπιστοσύνη στη Γερμανία.

Αβέβαιες προοπτικές για την οικονομία

Εφόσον η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ παραμείνει τεταμένη ή υπάρξουν περαιτέρω διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή ροή, οι επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή βιομηχανία ενδέχεται να είναι σημαντικές. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι προσδοκίες για διαρκή ανάκαμψη των γερμανικών παραγγελιών τίθενται υπό αμφισβήτηση.

Ορισμένες προβλέψεις μάλιστα δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η γερμανική οικονομία να παρουσιάσει ήπια συρρίκνωση στο δεύτερο τρίμηνο, εάν η ενεργειακή πίεση και η αβεβαιότητα συνεχιστούν. Έτσι, ενώ τα στοιχεία του Μαρτίου θα μπορούσαν υπό διαφορετικές συνθήκες να θεωρηθούν ένδειξη σταθεροποίησης, το γεωπολιτικό σοκ της Μέσης Ανατολής αλλάζει εκ νέου τους συσχετισμούς, υπενθυμίζοντας πόσο ευάλωτη παραμένει η ευρωπαϊκή βιομηχανία στις διεθνείς εξελίξεις.