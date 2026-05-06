Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει τις πιέσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ζητώντας την άμεση επιστροφή στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας του 2025 που προέβλεπε ανώτατο όριο 15% στους δασμούς για τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την πρόσφατη απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς έως και στο 25% για τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, επαναφέροντας τον κίνδυνο εμπορικής σύγκρουσης.

Ο επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς έθεσε το ζήτημα σε συνάντηση με τον Αμερικανό εμπορικό εκπρόσωπο Τζέιμισον Γκριρ στο Παρίσι, τονίζοντας την ανάγκη να επανέλθει η ισορροπία πριν από το καλοκαίρι. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πλευρά, η εφαρμογή των βασικών όρων της συμφωνίας πριν από την επέτειό της αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη σταθερότητα των διατλαντικών σχέσεων.

Η διαμάχη για τους δασμούς δεν είναι μόνο εμπορική. Αγγίζει την ευρύτερη στρατηγική σχέση Ευρώπης–ΗΠΑ σε μια περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας και οικονομικών πιέσεων. Η πιθανή αύξηση των δασμών στα αυτοκίνητα θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, έναν από τους πιο ισχυρούς εξαγωγικούς κλάδους της ηπείρου.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να διατηρήσει τον διάλογο ανοικτό, επισημαίνοντας ότι η τήρηση των συμφωνηθέντων αποτελεί προϋπόθεση για την αποφυγή νέων εντάσεων. Παράλληλα, ενημέρωσε την αμερικανική πλευρά για το πιθανό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εκκρεμών ζητημάτων, σεβόμενη –όπως τονίζεται– τις θεσμικές διαδικασίες των ευρωπαϊκών οργάνων.

Το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, ο κίνδυνος ενός νέου εμπορικού «πολέμου» μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου θα επανέλθει δυναμικά, με πιθανές επιπτώσεις όχι μόνο στη βιομηχανία, αλλά και στις παγκόσμιες εμπορικές ροές.