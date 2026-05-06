Με βαθιά θλίψη έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Σταύρου Τσώχου, ο οποίος «έφυγε» σε ηλικία 89 ετών.

Όπως έγινε γνωστό, ο Σταύρος Τσώχος έφυγε από τη ζωή, σκορπίζοντας θλίψη στη δημοσιογραφική οικογένεια, που αποχαιρετά έναν άνθρωπο με μακρά και σημαντική πορεία στον χώρο.

Η πορεία του στον αθλητισμό ξεκίνησε αρχικά ως ποδοσφαιριστής, προτού στραφεί στη δημοσιογραφία, όπου και άφησε το μεγαλύτερο αποτύπωμά του. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία το 1954 ως ποδοσφαιριστής, από την Υπεροχή Νεαπόλεως Αθηνών, όπου και υπέγραψε το πρώτο του δελτίο.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε, μεταξύ άλλων, στον Ολυμπιακό, στην Προοδευτική και στον Φωστήρα, πριν ολοκληρώσει την ποδοσφαιρική του καριέρα στις αρχές της δεκαετίας του 1960.

Στην αθλητική δημοσιογραφία εργάστηκε σε εφημερίδες όπως «Ημέρα», «Ακρόπολη», «Τα Νέα» και «Φως των Σπορ», ενώ συμμετείχε και σε τηλεοπτικές μεταδόσεις από το 1968 και έπειτα.

Επίσης, διετέλεσε διευθυντής στο γραφείο Τύπου της Π.Α.Ε. Ολυμπιακός, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα σε πολλούς ρόλους του αθλητικού χώρου.